CICPC: «Es falso que ‹Brunito› disfruta reclusión preferencial»

La mayor autoridad del CICPC desmintió que «Brunito» sea tratado con preferencia. Lleva detenido 1 mes y 16 días

Maracaibo — A propósito de la información divulgada por otro medio impreso que circula en la entidad zuliana, en la que se afirmó que Santiago «Brunito» Allío Torres (27), recibía atención preferencial dentro de los calabozos del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el equipo reporteril de este rotativo contactó a Gervacio Vera, comisario general de ese organismo, y éste desmintió tal acción.

Al abordar a Vera con la interrogante de que si «¿Brunito» disfrutaba de algún tipo de comodidades tras las rejas de la policía científica?, este de inmediato respondió, «totalmente falso, a él se le trata igual que al resto de los reos». En contexto Recordemos que Santiago Allío permanece detenido en los referidos calabozos desde el pasado 26 de febrero luego de que confesara ante los detectives del CICPC haber sido la mente criminal que planeó y ordenó la muerte de su padre, el empresario ítalo-venezolano Bruno Bonneto (58), la cual se consumó la mañana del 24 de febrero. Junto a él también están detenidos los dos sicarios que hicieron material su plan macabro.

Pese a su osadía criminal, la defensa planea su libertad de manera exclusiva QUÉ PASA reseñó en la edición número 2.260, del pasado 7 de abril, que los abogados defensores de «Brunito» pretenden alegar enagenencia mental (desorden psicológico), a fin de negociar la libertad del joven. A fin de confirmar si la opción es o no posible, este rotativo se entrevistó con el reconocido abogado zuliano, Jesús Vergara, y éste afirmó que la condición mental que pretende argumentar la defensa respecto a «Brunito», debió ser comprobada al momento que confesó el delito y no meses después, por lo que ese alegato no debería ser viable para que obtuviese la libertad.