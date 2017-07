Cantautores de «Despacito» rechazaron la versión de Maduro

El pasado domingo el presidente de la República Nicolás Maduro cantó la canción a su modo para promover las elecciones de la ANC

Foto: Referencial

Maracaibo – Los Autores e intérpretes del éxito mundial más reciente «Despacito», se han pronunciado por la versión que hizo el pasado domingo, a ochos días de las elecciones, el presidente de la república Nicolás Maduro, quien utilizó esta canción para su campaña política y promover la Asamblea Nacional Constituyente.

«Tengo un gran mensaje para ti, es el llamado a la Constituyente que solo quiere unir al país, des-pa-ci-to, abre bien los ojos y mira tu gente (…) la Constituyente va, ejerce tu voto», dice un fragmento de la versión realizada por el Mandatario Nacional.

Al respecto, Luis Fonsi, coautor de esta canción, se pronunció, «en repetidas ocasiones he dicho lo mucho que me disfruto las versiones que han salido de ‘Despacito’ a nivel mundial, sin embargo, considero debe haber un límite».

«Mi música es para todos aquellas que quieran escucharla y disfrutarla, no para usarla como propaganda que intenta manipular la voluntad de un pueblo que está pidiendo a gritos su libertad y un mejor futuro». Dice el mensaje de Fonsi.

Por otro lado, Erika Ender, la compositora panameña que escribió «Despacito» junto a Luis Fonsi dijo «ver que una canción, en la que tengo coautoría, se utilice sin permiso para publicitar campañas vinculadas a un régimen que tiene descontento y sufriendo a un país, lejos de alegrarme, me indigna y NO APRUEBO que se utilice».

Además, Daddy Yankee escribió por su cuenta en la red social Twitter: «¿Qué se puede esperar de una persona que le ha robado tantas vidas a jóvenes soñadores y a un pueblo que lo que busca es un mejor futuro para sus hijos?».

«Que te apropies ilegalmente de una canción (Despacito), no se compara con el crimen que cometes y has cometido en Venezuela. Es una burla, no tan solo para mis hermanos venezolanos, sino para el mundo entero su régimen dictatorial».