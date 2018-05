Boston Celtics pegó primero en la final de Conferencia del Este

Jaylen Brown hizo un total de 23 puntos para guiar a los Boston Celtics a la victoria



Foto: Agencias

Boston – Los Boston Celtics aplastaron este domingo 108-83 a los Cleveland Cavaliers de LeBron James y salieron momentáneamente al frente por 1-0 en la final de la Conferencia Este de la NBA.

Jaylen Brown, con 23 puntos y ocho rebotes, Marcus Morris, con 21 tantos y 11 capturas, y el dominicano Al Horford, con 20 cartones, cargaron con la ofensiva de los Celtics.

Los dirigidos por Brad Srevens salieron decididos y se impusieron fácil en el primer cuarto, 36-18, gracias a 13 puntos de Brown en ese período.

Boston controló a LeBron durante todo el partido, limitándole a solo 15 puntos, siete rebotes y nueve asistencias, después de que este liderara de forma estelar los Cavs en las dos series anteriores, promediando 34 puntos, 9.4 rebotes y 9.0 asistencias por juego.

Los Celtics obligaron a LeBron a trabajar más a la defensiva y rotaron a varios jugadores contra el cuatro veces MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA para contenerlo ofensivamente.

Así, Boston comenzó el último cuarto con una ventaja de 14-4, para ganarlo finalmente 30-19.

Morris, quien dijo que es el mejor jugador que queda en los playoffs para contener a LeBron, inició en el quinteto para intentar cerrar a los Cavs, con el australiano Aron Baynes reducido a un papel de reserva para los Celtics.

Junto con Horford, los jóvenes Jayson Tatum, Terry Rozier y Brown han llenado el vacío dejado por las estrellas lesionadas, Kyrie Irving y Gordon Hayward.

Por su parte, LeBron, que tiene más apariciones en postemporada en su carrera que toda la lista combinada de los Celtics, evidenció el agotamiento propio de su impresionante postemporada.

Los Celtics abrieron el primer parcial con una ventaja de 36-18, acertando el 60% de sus tiros, mientras que los Cavaliers dispararon solo para un 20% en ese tramo, y Boston comenzó con una ventaja de 36-18 el segundo cuarto.

Brown anotó 13 puntos en el primero, mientras que Horford agregó 11.

Boston se adelantó ampliamente 61-35 en el descanso, gracias a los 18 puntos y siete rebotes de Brown hasta ese momento y los 14 tantos y cinco asistencias del quisqueyano.

El próximo partido de esta serie al mejor de siete encuentros será el martes, nuevamente en Boston.

Este lunes comienza la final de la Conferencia Oeste entre los campeones Golden State Warrios y los Houston Rockets, este último equipo el mejor de la temporada regular.

Our winning streak at home reached eight games this afternoon as we take down the Cavs in Game 1, 108-83. pic.twitter.com/zeUoRxGU8I

— Boston Celtics (@celtics) May 14, 2018