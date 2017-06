Barrio El Museo se tiñó de sangre este viernes

Dos hombres asesinados a «machetazos» en plena vía pública y un cadáver enterrado bajo un cerro de arena fueron encontrados por los habitantes. Se desconoce si ambos hechos están relacionados

Foto: Madelein Faría

Maracaibo — ¡Se soltó «la pelona» en el barrio El Museo! Ayer en horas de la mañana los vecinos de la calle 108, avenida 72A, de esa barriada ubicada en la parroquia Luis Hurtado Higuera, al sur de Maracaibo, se toparon con los cadáveres de dos sujetos.

Las autoridades identificaron a las víctimas como José Antonio Pírela Ríos, de 26 años de edad, y Víctor Julio Luque Cervantes, de 28 años, quienes presentaron múltiples cortadas en sus cuerpos, que se presumen fueron causadas con un machete.

Al sitio llegaron comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), para resguardar la escena del hallazgo, hasta la llegada de los sabuesos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos, que posteriormente fueron trasladados hasta la morgue de LUZ.

Otra escena dantesca

A pocos metros de la escena anterior fue hallado el cadáver de otro hombre, enterrado bajo un cerro de arena en un terreno baldío, justo una calle después del primer suceso.

Los lugareños aseguraron que luego de sentir un olor fétido comenzaron a indagar de dónde provenía hasta que se encontraron con la sorpresa.

Aseguraron que al ver una parte de la tierra removida comenzaron a excavar hasta que vieron lo que parecía ser la parte posterior del cuerpo sin vida.

Luego de dar parte a las autoridades, la policía científica desenterró el cadáver, y se observó que la víctima vestía una bermuda negra, suéter verde y zapatos deportivos.

Debido a que no portaba documentos de identidad no se logró determinar de quien se trataba, no obstante, los vecinos del sector aseguraron que no lo habían visto por esa zona.

Al igual que en el primer hecho, el cadáver fue llevado hasta la morgue de Maracaibo.

Investigaciones

Aunque los dos crímenes ocurrieron en la misma área los voceros policiales aún investigan si ambos casos están relacionados.

Aseguraron que se maneja como móvil el ajuste de cuentas en los dos hechos, sin descartar otras hipótesis.