Así estuvo la boda de Franklin Salomón y Giovanni Laguna

💍💍 AMOR HOY ERES Lo que nunca me imaginé en mi vida. No pensé jamás que te casarías conmigo. Amanezco acostado a tu lado después de casarnos y aún no lo puedo creer. Después de mil cosas por las que hemos pasado comprendí que todo es a su tiempo, y cuando Dios lo decida. 23 de sep fecha testigo de nuestra unión FS. TE AMO y TE AMARE por el resto de mi vida ESPOSO 😳😳😳. Que fuerte suena eso ja ja ja te amo Moi. 💋🇻🇪 Fotografía @jesusfoto 📸 gracias por capturar los mejores momentos 😍 #LibresdeamarnosFyG

A post shared by Hi, I'm GIOVANNI LAGUNA (@giovannilagunaa) on Sep 24, 2017 at 8:00am PDT