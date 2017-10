Apareció hermano de Ricky Martin tras el paso de huracán María

De acuerdo a información suministrada por un medio televisivo, Eric declaró que «las comunicaciones por celulares se interrumpieron y no había señal» después del paso del huracán María

Puerto Rico- Luego del paso del catastrófico huracán María por la isla de Puerto Rico, el cantante boricua, Ricky Martín, perdió todo contacto con su hermano Eric, quien después de dos semanas logró comunicarse con sus familiares.

De acuerdo a información suministrada por un medio televisivo, Eric declaró que «las comunicaciones por celulares se interrumpieron y no había señal» después del paso del huracán María.

«Tras el huracán, las comunicaciones por celulares se interrumpieron y no había señal. No pude hablar con nadie. Seis días después, mi novia, Yanira Rodríguez, consiguió un poco de cobertura y entonces contacté con Ricky. Pero no es cierto eso de que haya estado desaparecido, simplemente fue un problema de la red. Ya pudimos y abrazarnos. Estoy bien y a salvo».

Por esta razón, explicó que no puedo contactar a nadie. Seis días después, (cuenta) su novia consiguió un poco de señal y contactó con el cantante Ricky Martin para comunicarle que su hermano se encontraba en buen estado.