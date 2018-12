Algunas personas están destinadas a estar solteras ¡Mira quiénes son según la ciencia!

Un nuevo estudio asegura que hay personas que son realmente más felices estando solteras. Se trata de una investigación en Social Psychological & Personality Science. El estudio analizó a 4.000 estudiantes universitarios y encontró que lo que determinaba la felicidad de una persona no era su estado civil sino los objetivos para una relación.

¿Temor a estar solo o a los problemas?

Dos grupos de personas se identificaron en los datos: los que tenían un alto enfoque en las metas, es decir personas que desean realmente una relación romántica y aquellas personas con una alta evitación de metas, es decir aquellas que desean profundamente evitar el conflicto y el drama.

Los investigadores encontraron que no era malo para esas personas evitar las relaciones siempre y cuando siguieran fieles a lo que realmente quieren.

El estudio demostró que ninguno de los dos grupos es mejor que el otro, hay personas que desean una relación y tiene metas relacionadas al amor y hay otras que simplemente se sienten felices sin el drama que implica estar en pareja.

Según la profesora de psicología de la Universidad de Auckland, Yuthika Girme, el no sentir el deseo de una relación implica no sufrir la soledad de la soltería y eso es bueno, aunque evitar siempre los conflictos no es algo positivo.

Aceptar y entender

Para la profesora, tener altas metas en las relaciones puede significar tener relaciones de mejor calidad, aunque también puede hacer que tengas que enfrentar más drama y encontrar las rupturas mucho más dolorosas. Sin duda es aún más difícil cuando sales con alguien que no comparte tu misma visión.

Según la investigación es importante aceptarnos como somos y no forzarnos a ser de otra manera. Si eres capaz de reconocer si tienes altas metas de evitación o deseo de crecer en pareja, puedes hacer los ajustes necesarios para asegurar tu felicidad y la de tu pareja.

Para los que tienen altas metas de evitación es importante entender que los conflictos son inevitables, y que lidiar con ellos puede mejorar la calidad de la relación. Mientras que las personas solteras que tienen bajas metas de evitación, es importante que entiendan que las personas solteras pueden tener una vida llena de felicidad y logros.

¿Qué quieres tú?

Estar soltera significa que puedes concentrarte en ti misma, en tus aspiraciones personales y metas. Por eso es fundamental pensar en lo que realmente te hace feliz y con lo que te sientes cómoda. No tienes que disculparte por cómo quieres vivir tu vida, en vez de conformarte con lo que otras personas quieren para ti, define lo que tú quieres.

Acepta que si tienes altas metas de evitación, debes disfrutar de estar soltera, de realizarte y no centrar tu vida en el amor de pareja.

Definitivamente hay personas que están destinadas a estar solteras, si eres una de ellas ¡aprende a disfrutarlo!