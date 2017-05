Alejandro Fernández niega problemas de alcohol tras incidente en concierto

Afirmó que le gusta pasarla bien con amigos y que los comentarios sobre su forma de beber provienen de personas que quieren manchar su imagen, los cuales le importan muy poco

El cantante mexicano Alejandro Fernández negó tener problemas de alcoholismo y aseguró que no le importan los comentarios sobre el incidente en que casi vomita durante un concierto luego de que le invitaron un vaso de «tequila rosa».

Fernández dijo que «siempre sobra gente que te quiere molestar y hacer daño», y añadió que lo que sucedió es que tomaba coñac cuando le ofrecieron la bebida color rosa, el cual le cayó mal.

«Se me revolvieron hasta las ideas porque la verdad fue muy grande el trago que le di. No lo soporté porque no esperaba que fuera tequila», declaró Fernández.

Sobre lo ocurrido el cantante publicó en su cuenta de Twitter: «¡Ah! y la próxima vez que me den un tequila en un palenque! Que sea Herradura; No un Tequila Rosa; ¿Quién tiene una tequila rosa?».

«Nunca había visto un tequila rosa ni me imaginé que era un tequila. Quiero que quede claro que no estoy hablando mal de la calidad del tequila», aseguró.

Afirmó que le gusta pasarla bien con amigos y que los comentarios sobre su forma de beber provienen de personas que quieren manchar su imagen, los cuales le importan muy poco.