Adamari López fue cruelmente criticada por usar traje de baño (+Foto)

La conductora y actriz Adamari López compartió en Instagram una fotografía en la que lució su figura en traje de baño. Diversas reacciones generó la imagen, la mayoría de ellas en defensa de la actriz, ante varias críticas que recibió por parte de algunas personas

Foto: @adamarilopez

En medio de tanto trabajo, Adamari por fin tuvo un momento de paz junto a su marido, Toni Costa, y su hija, con quienes se tomó unas vacaciones en la playa como regalo de cumpleaños.

«Disfrutando mi regalo de cumpleaños en un fin de semana ESPECTACULAR con mi chico hermoso», escribió Adamari en su post.

Ante los crueles ataques de que se veía «gorda y fea», sus fieles seguidores la defendieron a capa y espada:

«Adamari es una mujer hermosa por dentro y por fuera, no se la gente qué le critica, y los que lo hacen lo hacen por envidia, ella es una guerrera, una mujer valiente y vaya que tiene al lado a un hombre que la valora». «Eres la mujer más valiente y buena que he visto, tienes un hogar fantástico que Dios los cuide a los 3». «Así gorda la quiere su esposo. Qué envidia tan fea la de la gente». «Ella es una mujer hermosa y REAL». «Me encanta que disfrutes de la vida, no hagas caso de comentarios mal intencionados; tu eres única y muy bella». «Adamari es una mujer valiosa entregada a su esposo e hija; hermosa familia que Dios te ha regalado», fueron algunos de los comentarios que lucieron a favor de la animadora, quien no ha podido bajar de peso, tras someterse a los tratamientos para tratar su cáncer.