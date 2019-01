Academia de Hollywood da a conocer las nominaciones a los Óscar

Marina de Tavira, nominada a mejor actriz secundaria por “Roma”

La mexicana Marina de Tavira nominada al Óscar de mejor actriz secundaria por su papel en “Roma”.

“Madre” logra la nominación al Óscar como mejor cortometraje

“Madre”, del español Rodrigo Sorogoyen, logró la nominación al Óscar como mejor cortometraje.

Christian Bale y Rami Malek, entre los nominados al Óscar a mejor actor

Christian Bale (“Vice”), Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”), Bradley Cooper (“A Star Is Born”), Willem Dafoe (“At Eternity”s Gate”) y Viggo Mortensen (“Green Book”) serán los candidatos al Óscar a mejor actor.

La mexicana Yalitza Aparicio luchará por el Óscar a la mejor actriz

La mexicana Yalitza Aparicio (“Roma”) luchará por el Óscar a la mejor actriz, junto a Glenn Close (“The Wife”), Lady Gaga (“A Star is Born”), Olivia Colman (“The Favorite”) y Melissa McCarthy “Can You Ever Forgive Me?”.

Alfonso Cuarón, nominado al Óscar a mejor director por “Roma”

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón logró la nominación al Óscar al mejor director por su labor en la película “Roma”.

“Roma”, primera obra en español nominada como mejor película

La cinta mexicana “Roma” se convirtió hoy en la primera obra en español que logra la nominación en la categoría reina de los Óscar, la de mejor película.

La cinta mexicana “Roma”, de Alfonso Cuarón, logró una nominación al Óscar a mejor película en lengua extranjera, mientras que la colombiana y también preseleccionada “Pájaros de verano”, de Cristina Gallego y Ciro Guerra, no pasó el corte.

“Roma” y “The Favourite”, máximas favoritas a los Óscar con diez nominaciones

La película mexicana “Roma” y “The Favourite” parten como las máximas favoritas en la 91 edición de los Óscar con diez nominaciones cada una.

“Spider-Man: Into the Spider-Verse”, candidata al Óscar a mejor película animada

“Spider-Man: Into the Spider-Verse”, “Incredibles 2”, “Ralph Breaks the Internet”, “Mirai” e “Isle of Dogs” serán los candidatos al Óscar a mejor película animada.