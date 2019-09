Condenaron a 14 días de prisión a la actriz Felicity Huffman

Felicity Huffman, la reconocida actriz la serie de televisión «Desperate Housewives», fue sentenciada a 14 días de prisión tras aceptar que pagó una fuerte suma de dinero para que su hija pudiera entrar a una universidad, un caso que las autoridades llamaron ‘la estafa de admisión universitaria’ más grade de la historia.

De esta manera, Huffman se convierte en la primera madre en ser condenada por un escándalo de gran magnitud de admisión a la universidad.

La reconocida actriz señaló que aceptaría cualquier castigo que la corte considere apropiado. Y ahora enfrenta el precio por sus acciones, de acuerdo al canal televiso estadounidense, CNN.

La semana pasada, Felicity presentó una carta a la jueza Indira Talwani en la que trató de explicar por qué le dio $15.000 para aumentar los puntajes de su hija para ingresar a la universidad.

«En mi desesperación por ser una buena madre, me convencí de creer que todo lo que estaba haciendo era darle a mi hija una oportunidad justa», dijo Huffman en la carta de tres páginas. «Veo la ironía en esa declaración ahora porque lo que he hecho es lo contrario de lo justo. He violado la ley, engañado a la comunidad educativa, traicionado a mi hija y le he fallado a mi familia», escribió.

No obstante, los fiscales habían sugerido que se le diera un mes de prisión y una multa de 20.000 dólares. Mientras que la parte defensora de la ex actriz de «Desperate Housewives”, pedía que no fuera a la cárcel, y que tuviera un año de libertad condicional, 250 horas de servicio comunitario y una multa de 20.000 dólares.

La nominada al Oscar es una de las 51 personas acusadas en el plan que involucra el engaño o soborno en el que padres con altos recursos aseguraban mediante una fuerte cantidad de dinero, el ingreso de sus hijos a las mejores universidades.

Los fiscales determinaron que el autor intelectual fue William «Rick» Singer, ya que facilitó el engaño en las pruebas estandarizadas o sobornó a los entrenadores universitarios para darles a los estudiantes una ventaja en las admisiones, según devela CNN.

Más de una docena de esos padres, incluida Huffman, se han declarado culpables de conspiración para cometer fraude. Hasta el momento, solo una persona ha sido sentenciada: el exentrenador de navegación de Stanford, John Vandemoer, quien no cumplió condena en la cárcel.

Huffman comentó que antes de pagar 15.000 dólares para manipular el examen de su hija, trabajó arduamente para su preparación y asesoramiento universitario de Singer durante un año, con el fin de mejorar los puntajes SAT matemáticos de su hija mayor.

Pero los puntajes no mejoraron, y Singer le advirtió que ninguna de las universidades en las que estaba interesada su hija consideraría sus audiciones, escribió Huffman al juez.

Fue entonces cuando finalmente decidió aceptar al oferta ofrecida por Singer, para aumentar los puntajes de la joven después de hacer el examen, sin que la ella lo supiera. Huffman dejó saber que tomar esa oferta le llevó semanas pues no estaba totalmente convencida.

Foto: Agencia