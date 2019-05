China lanzará su propia ‘lista negra’ para “devolverle el golpe” a las entidades extranjeras (+VIDEOS)

Lo que impedirá al gigante chino de las telecomunicaciones comprar piezas

Pekín lanzará pronto su propia ‘lista de entidades’ “para devolverle el golpe a las entidades extranjeras que realizan esfuerzos desiguales contra las empresas chinas”, informa el periódico estatal Global Times.

La llamada ‘lista de entidades no confiables’ incluirá organizaciones, individuos y compañías extranjeras “que bloquean y cierran” la cadena de suministro y toman “medidas discriminatorias por razones no comerciales”, y cuyas acciones “ponen en peligro” el negocio de las empresas chinas, así como a los consumidores y empresas mundiales, anunció este viernes el portavoz del Ministerio de Comercio, Gao Feng, citado por el diario.

Gao ha adelantado que las medidas concretas que se aplicarán a aquellas entidades incluidas en la lista se anunciarán en un futuro cercano.

El portavoz del Ministerio ha explicado que la medida se debe a que algunas entidades extranjeras “violaron las reglas del mercado y el espíritu de los contratos” para bloquear el suministro o tomar otras medidas discriminatorias contra las compañías del país asiático, las cuales dañaron los derechos legítimos de las entidades chinas y “pusieron en peligro la seguridad nacional”, recoge Global Times.

Gao ha precisado, además, que la lista de entidades se basa en la ley de comercio exterior, la ley antimonopolio y la ley de seguridad nacional de China.

Importantes medidas de represalia”

Previamente, el editor jefe de Global Times Hu Xijin afirmó a través de su cuenta de Twitter que, según la información de la que dispone, China está dispuesta a adoptar “importantes medidas de represalia” como consecuencia de las iniciativas de Estados Unidos contra Huawei y otras compañías chinas en su lista negra.

Based on what I know, China will take major retaliative measures against the US placing Huawei and other Chinese companies on Entity List. This move indicates Beijing will not wait passively and more countermeasures will follow.— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 31 de mayo de 2019

Pekín no permanecerá a la espera y “procederá con más contramedidas”, aseveró el editor.

El anuncio llega después de que Washington incluyera al gigante chino de telecomunicaciones Huawei en su llamada ‘Lista de Entidades’, lo que impedirá a la firma comprar piezas y componentes a las compañías norteamericanas sin la aprobación del Gobierno de EE.UU.

Las autoridades estadounidenses acusan a Huawei de espiar mediante sus dispositivos para Pekín, algo que la compañía desmiente.

Después de incluir a la empresa china en la lista negra comercial, el 20 de mayo el Departamento de Comercio de EE.UU. emitió una licencia temporal para Huawei Technologies con el fin de mitigar las repercusiones sobre los clientes de esta empresa en el país.