La Sub 15 de Maracaibo bailo al El Vigía tras a notar 8-0

Zulia- La sub 15 de TFC le propinó una goleada a su similar de Atlético El Vigía 8-0 en partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Élite Nacional de la Federación Venezolana de Fútbol efectuado en la cancha de la Rotaria.

El compromiso mostró desde el arranque un claro dominio y superioridad del conjunto “Bicolor”. El juego de conjunto, los toques y aperturas por los costados fueron los argumentos usados por los marabinos para dominar el cotejo y llevarse la victoria.

Al minuto y medio de compromiso Maracaibo mostró lo que iba ser la constante durante todo el juego cuando Jesús Núñez disparó al arco y la pelota rozó el horizontal. El propio Núñez se encargó de abrir el marcador al minuto tres, marcando el primero de sus tres goles de la tarde, los otros dos los convirtió al 34 y 40 de partido.

Raúl Román sumaría dos goles más para los marabinos al minuto 31 y 72. Mientras Cristian Romero, Jesús Acosta y José Oñate aportarían uno a su equipo al minuto 21, 60 y 67, respectivamente.

“Este resultado es gracias al trabajo que hacemos todos. Aqui no descansamos y esta victoria es una muestra del sacrificio que hacemos”, manifestó Jesús Núñez quien marcó tres goles y dio una asistencia.

“Es primera vez que hago tres goles y le doy gracias a Dios y a mis compañeros porque sin ellos no lo hubiese podido hacer. Es muy bonito ayudar a mi equipo a ganar”, puntualizó el goleador “Bicolor”.

La sub 13 resbaló

La categoría sub 13 no pudo mantener el resultado después de estar ganando 1-0 y terminó cediendo ante la filial platanera 2-1.TFC Maracaibo abrió el marcador por intermedio de Cristian Bustillos al minuto 21, pero no pudo controlar el partido y terminó derrotado ante un Vigía que al verse abajo buscó el arco marabino y logró remontar un resultado que le era adverso.

El próximo enfrentamiento de las menores será el sábado 11 de mayo cuando el cuadro marabino se vea las caras ante Estudiantes de Mérida en el Torneo Élite Nacional.