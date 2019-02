La cantante venezolana Nella Rojas estrenó su nuevo tema Volveré a mi tierra

View this post on Instagram

—— FULL VIDEO EN BIO—-Les escribo desde este lugar que no me pertenece, ni me va a conquistar. Agradezco mucho todo lo que me ha dado, más mi corazón y mente siempre han sido de ese pueblo que cada día ha demostrado ser más fuerte y unido que nunca. He querido acompañarlos en las calles pero lamentablemente por estar tan lejos sólo puedo hacerlo a través de mi voz. Esta vez no lo hago sola, esta vez alzamos la voz muchos venezolanos que nos encontramos lejos de nuestras familias, de nuestras montañas, de nuestras playas, y de todo aquello con lo que crecimos y que tuvimos que dejar sin querer hacerlo. Hoy, le cantamos juntos a la esperanza porque estoy segura que ustedes también sienten que muy pronto será absurdo escribir canciones como estas para Venezuela. . . Gracias a todos mis amigos y nuevos amigos que hicieron este video posible! Los quiero más que al cazón! #volvereamitierra . . Todos los fondos recaudados irán a @manosalaobraporvenezuela . . @anacarmelamusic @anamariasimon @angelajruiz @carlabaratta @casalimonmusic @dayanamendoza @elbanoparilli @elbisdi @elguillegarciaa @ellabricmusic @elomat1 @erichwildpret @francotintori @glennys_colina_yby @helyac @jeanpaulleroux @jimmyquijanomx @johaus @johnnyflecha @jorgeglem @lapatypacheco @mariacasemprun @mslauragomez @natybotbol @pastoroviedo @penelopesosaofficial @prakritimaduro @seneidy @suarezstudios @thefaria @verdeisbetter . . LOS ANGELES Directed by @albertoarvelo Produced by @gabycamejo . . NEW YORK Directed by @alexfilm14 Director of photography @gabpepper Produced by @nellarojasm . . MEXICO CITY & PARIS Directed and produced by @alexfilm14 . . MADRID Directed and produced by @aguscov Director of photography @fanny.berge . . BOSTON Directed and produced by @nellarojasm . . Edited by: @alberto_barreto and @nellarojasm . . SPECIAL THANKS TO: . . @amarachocolate @carolinamata_mx @davidmazzarri @giladbarakan @gracielamoser @inesvelascomusic @nascuy