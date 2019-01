Así fue la respuesta de El Potro Álvarez a Don Omar

View this post on Instagram

@donomar En el abrazo , en el amor de hermanos y en la solidaridad de los pueblos es y será mi ilusión de vida. No puedes pedir que nuestro país sea colonia de USA y yo no te dé una respuesta política públicamente . Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la America de miseria ( Dejándonos sin medicinas y Alimentos ) a nombre de la libertad . SB! No es la primera ni será la última que pasemos estas dificultades ni será la primera ni será la última que venceremos !!! Somos él pueblo hijo del hombre de las dificultades Willian Omar nunca lo olvides ni tú ni quien se atreva a pisar esta tierra sagrada queriendo colonizarla . Dios bendiga tu hermoso país , Dios bendiga un guerrero como el Sr Oscar Lopez rivera ( Que jamás le has dedicado una canción por pedir la libertad de tu país y le dieron 35 pero si le rendiste homenaje y pediste libertad para uno que pago solo 11 por chota) . Fuerte abrazo para ti como en esta foto cantando juntos como hermanos a toda Venezuela . La paz y el amor será la Victoria de Dios para este Mundo !!! 🙏DTB