Don Omar al Potro Álvarez: No te atrevas a escribirme más

En tu país la gente no tiene para comer pero tú si. En la tierra donde naciste la gente ya no tiene para vivir pero tú si. En Venezuela la gente ya no tiene cómo suplirle medicinas a sus seres queridos pero a los tuyos no les falta. Entonces eres tú quien quiere detener la labor humanitaria a favor de tu país escribiéndome a mi y a otros? Bueno, pues ya que yo no soy nacido en Venezuela le pediré a todos mis amigos venezolanos que te dejen saber lo que piensan de tu irresponsable decisión de ser antes reconocido que mostrar empatía con tu gente. A mi no te atrevas escribirme más como si el mundo fuera tuyo que eso solo lo podrás seguir haciendo mientras la Nueva Venezuela se levanta y de ahí te saca también. Yo no he regresado a hacer shows allí contigo ni con tus secuaces por que no vas a seguir comprándole la conciencia a la juventud con baile, botella y baraja. Venezuela aquí les dejo a quien anda escribiendo a personalidades que podemos llevar tu causa a otros ojos justicieros. Encárguense de él que en mi isla y género tampoco lo queremos. Traidor! #venezuela #venezuelalibre