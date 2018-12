Misses criollas que no ganaron pero sí llegaron al estrellato

Existen diferentes misses criollas que han pasado por las filas de concursos nacionales, muchas de ellas sin obtener mayor reconocimiento de los mismos, algo que no las detuvo para llegar al estrellato.

Los concursos de belleza han fungido por años como una plataforma para todas las misses y candidatas que concursen para incursionar en el mundo artístico, o bien, impulsar su carrera que, en su mayoría, tiene que ver con el medio.

A pesar de haber pasado por dichos certámenes de belleza y que no hayan ganado el título la corona y la banda, algo que no fue un obstáculo para que distintas misses criollas lograran su objetivo y sueño en la vida… ser reconocidas en su país natal, y en el mundo entero. Es por ello que se quiso realizar un top de aquellas venezolanas que lo dieron todo en un concurso de belleza, pero que el no haber triunfado en los mismos no las detuvo para llegar al estrellato.

Maite Delgado. La criolla fue candidata al Miss Venezuela en 1986, año en el que llevó la banda del estado Anzoátegui. En ese momento Maite se alzó con la corona de segunda finalista, algo que le brindó la oportunidad de representar al país en un concurso internacional, en donde se impuso como la Miss Turismo Internacional de ese mismo año. Luego de este gran triunfo Delgado se ha destacado como una de las mejores presentadoras de la nación y de la televisión de habla hispana, tanto así que es llamada la animadora número 1 de Venezuela.

Viviana Gibelli. La venezolana participó en el Miss Venezuela en el año 1987, en donde representó al estado Monagas pero que, solo logró figurar como quinta finalista. Luego de su presencia en dicho templete de belleza, Viviana fue incursionando en la pantalla chica venezolana, oportunidad que la ha hecho merecedora de importantes trabajos en el mundo audiovisual como ser presentadora de programas como la Guerra de los Sexos o Súper Sábado Sensacional.

Chiquinquirá Delgado. La zuliana fue seleccionada en 1990 como la primera finalista en el Miss Venezuela de aquel entonces. Tras esta participación Chiqui se ha dado a conocer en el país como otra de las presentadoras de televisión más populares, y es que con su carisma y talento la ha llevado a traspasar fronteras, específicamente en Estados Unidos, donde actualmente trabaja para una importante cadena de Tv. Fue animadora de Nuestra Belleza Latina, Portada’s, Mira quien baila, Despierta América, entre otros.

Marjorie de Sousa. Una joven con ascendencias portuguesas que fue aspirante a la corona del Miss Venezuela en 1999, en donde le tocó llevar la banda de Dependencias Federales. Sin embargo, su participación no fue muy acontecida, y es que Marjorie obtuvo el puesto número 11 en el cuadro de finalistas. No obstante, eso no detuvo a De Sousa para convertirse en la actriz reconocida que es hoy en día. A lo largo de los años la criolla se ha dado a conocer en importantes novelas y dramáticos tanto nacionales como internacionales, como lo son: Amantes de Luna llena, Guerra de Mujeres, Mariana de la Noche, Hasta el Fin del mundo, entre otras.

Fabiola Colmenares. Otra ex miss que pasó por las filas del Miss Venezuela en el año 1994, momento en el que se identificó con el estado Lara, pero del cual no obtuvo mayor éxito. Sin embargo, Fabiola decidió probar su suerte el mundo de la actuación, debutando en la telenovela Como tú ninguna, papel que le dio reconocimiento en este ámbito artístico. A partir de ese momento Colmenares ha cogido renombre y ha podido protagonizar diferentes dramáticos, tales como: Cazando a un millonario, Cosita Rica y Los Querendones.