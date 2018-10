Calcula tu coeficiente sexual con este test

Seguro que más de una vez has oído hablar de la inteligencia erótica o sexual. Se trata de la forma en qué entendemos y vivimos nuestra sexualidad. Como define la psicóloga-sexóloga Lara Castro-Grañén, «somos inteligentes sexualmente cuando entendemos que nuestro cuerpo y sexualidad y decidimos cómo queremos vivirla».

«Se trata de poner sobre la mesa nuestra historia sexual, todo lo que nos ha pasado, cómo lo hemos aprendido y vivido; trabajar las emociones que sentimos; y decidir con qué te quieres quedar», añade la experta del Institut Gomà i directora de Placer con sentido.

No se trata de algo innato, sino que tenemos que trabajarlo y aprender a desarrollar esta inteligencia. Y ¿cómo se hace? Pues trabajando tanto la mente, como la parte física: «Hay que trabajar los pensamientos asociados a la sexualidad que tenemos, así como la parte más emocional. Además, es también es fundamental el autoconocimiento del propio cuerpo».

En este plano, Castro-Grañén asegura que es algo sobre lo que deben incidir tanto hombres, como mujeres: “Las mujeres nos conocemos menos porque hemos explorado menos con nuestro cuerpo, hay que dedicarse tiempo a sentir y a ver qué nos gusta y qué no. En cambio, los hombres, suelen tener patrones negativos sobre lo que han aprendido”.

Lo más importante, en opinión de la experta es responder sinceramente a la pregunta “¿cómo estoy viviendo yo mi sexualidad?” y cuestionarse todas las creencias que tenemos adquiridas. El objetivo es vivir la sexualidad de manera plena y satisfactoria, si logras vivirla así es que tienes un alto grado de inteligencia sexual.

¿Cómo se mide el coeficiente sexual?

El coeficiente sexual no es otra cosa que el reflejo de la inteligencia sexual que tenemos. Los psicólogos norteamericanos Conrad y Milburn, autores de «Inteligencia sexual» crearon este test –aquí en versión reducida- para medir nuestra capacidad sexual.

1.- ¿Cómo valoras tu actual vida sexual, comparada con la de la mayoría de las personas?

A- Ni la mitad de excitante que la de la mayoría.

B- Más o menos igual que la de la mayoría.

C- Más excitante.

D- En la actualidad no mantengo una relación sexual.

2 .- ¿Alguna vez le has ocultado un secreto sexual a tu pareja durante un largo período de tiempo?

A- No, nunca.

B- Una o dos veces.

C- Varias veces.

D- Con frecuencia.

3.- Comparado con el esfuerzo que dedicas a otras tareas de tu vida cotidiana, ¿cuánto esfuerzo dedicas a procurar tener una vida sexual activa y satisfactoria?

A- Me paso gran parte del tiempo pensando en cómo tener relaciones sexuales más a menudo.

B- Para mí, una vida sexual satisfactoria es tan importante como mis aficiones y tareas.

C- Cuando he acabado las tareas cotidianas, no me queda tiempo ni energía para pensar en cómo mejorar mi vida sexual.

D- Me avergüenza que mi vida sexual sea tan insatisfactoria, así que procuro no pensar en ello.

4.- ¿Hasta qué punto piensas que tener unas relaciones sexuales magníficas es una señal de que el amor es sincero?

A- No tiene que ver.

B- Tiende a decir que los miembros de una pareja están he¬chos el uno para el otro.

C- Es una garantía de que estás enamorado/a.

5.- Si acabaras de conocer a una persona que te gusta mucho y con la que quisieras entablar una relación seria, ¿tendrías relaciones sexuales al comienzo?

A- Esperaría a conocerla mejor.

B- A veces he tenido relaciones sexuales con alguien antes de conocerlo bien.

C- Decididamente, las tendría.

6.- Cuando estás excitado/a ¿eres consciente de que lo que sientes es un impulso instintivo o más bien un sentimiento afectuoso o necesidad de cercanía?

A- Nunca distingo entre impulsos físicos y emocionales.

B- A veces soy consciente de que siento una necesidad puramente física.

C- A veces soy consciente de que siento deseo de cercanía.

D- Siempre es una combinación de ambos impulsos.

7.- ¿Hasta qué punto eres consciente de las características físicas que constituyen tu tipo?

A- Me siento atraído/a inmediatamente hacia personas con un aspecto determinado.

B- Me atraen personas con un aspecto determinado, pero no siempre opto por tener una relación con ellas.

C- Me atraen muchos tipos físicos.

D- Nunca he pensado en el tipo de persona que me atrae.

8.- ¿Crees que haber tenido una experiencia sexual traumática en tu vida pasada influye sobre la capacidad posterior de disfrutar del sexo?

A- No, si han transcurrido varios años.

B- Si no se siente amenazado/a por la pareja actual, es muy improbable.

C- Sólo si la persona está demasiado obsesionada con lo ocurrido.

D- En muchos casos es muy posible.

9.- Habitualmente, ¿con qué frecuencia tienes relaciones sexuales?

A- Unas cuantas veces al año.

B- Una o dos veces al mes.

C- Una o dos veces por semana.

D- Tres veces por semana.

E- Cuatro veces por semana.

10.- ¿Con qué frecuencia has tenido relaciones sexuales sin apetecerte, sólo por complacer a tu pareja?

A- Nunca.

B- Un par de veces.

C- Ocasionalmente.

D- Bastante a menudo.

11.- ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con la afirmación: siempre se paga un precio, a veces muy alto, por la pasión sexual?

A- Totalmente de acuerdo.

B- De acuerdo.

C- En desacuerdo.

D- Completamente en desacuerdo.

12.- ¿Alguna vez te avergüenzas de tu conducta o deseos sexuales?

A- Con frecuencia.

B- A veces.

C- Nunca.

13.- ¿Cómo afecta tu peso corporal a tus sentimientos respecto a la posibilidad de tener relaciones sexuales?

A- No me afecta en absoluto.

B- Podría sentirme más contento/a con mi cuerpo.

C- Estoy demasiado gordo/a para tener una buena vida sexual.

D- No estoy lo bastante musculoso/a para tener una buena vida sexual.

Resultados

Suma los puntos según el valor de cada respuesta:

1. A-2 B+3 C 0 D 0

2. A+3 B+1 C-1 D-3

3. A-1 B+3 C-1 D-2

4. A+3 B 0 C-3

5. A+3 B+1 C-3

6. A-1 B+1 C+1 D+1

7. A 0 B+1 C+3 D 0

8. A-2 B 0 C-2 D+3

9. A 0 B+1 C+2 D+3 E+2

10. A+3 B 0 C+1 D-3

11. A-1 B 0 C+1 D+3

12. A-3 B 0 C+3

13. A+3 B 0 C-3 D-3

Y ahora coge el resultado, súmale 26, divídelo por 63 y multiplícalo por 100. Ya tienes tu puntuación, ¿qué significa?

* 90 puntos o más: Excelente

* 80-89: Buena.

* 70-79: Corresponde a la media obtenida por los autores en su estudio.

* 60-69: Baja.

* Inferior a 60: Inteligencia erótica muy baja.

¿Qué pasa si no te gusta la respuesta?

El mundo no se acaba, la psicóloga-sexóloga, Lara Castro-Grañén, recomienda «hablar mucho con la pareja» y si no lográs solucionarlo, acude a un centro especializado: «Existen talleres o terapias que pueden ayudar mucho. No tienes por qué tener un problema para ir a una terapia de pareja. Tu pareja puede que funcione perfectamente, pero si falla algo en el plano sexual, se puede arreglar».