Tras 60 días internada Demi Lovato terminó su rehabilitación

La actriz, cantante y modelo Demi Lovato ya cumplió dos meses en el centro de rehabilitación en donde estuvo recluida por haber sufrido una sobredosis en su residencia ubicada en Hollywood Hills y tras haber cumplido con el tratamiento salió del centro.

Lovato permaneció en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles durante dos semanas, donde tuvo que lidiar con náuseas y fiebre alta durante algunos días como efectos secundarios durante su estadía.

Una fuente comentó a E! News que Lovato estaba «asustada y agradecida de estar viva» después de su hospitalización. Desde que abandonó Cedars, la cantante voló a un centro de rehabilitación y luego viajó a otra instalación en Chicago donde aparentemente se reunió con un terapeuta que se especializa en la sobriedad, la salud mental y el bienestar.

Cuando Lovato entró por primera vez en rehabilitación, el mismo portal web mencionado acotó que la cantante se sometería a un «programa extenso para garantizar que reciba la ayuda que necesita».

La cantante de Sorry Not Sorry siempre ha sido abierta sobre su lucha con la salud mental y las adicciones pasadas, y eso tuvo un papel importante en su decisión de ir a rehabilitación. Lovato «quiere hacer una declaración a sus fans, familiares y amigos de que ella es fuerte y puede recuperarse», agregaron.

Han pasado casi dos meses desde que comenzó su viaje más reciente en rehabilitación, he aquí lo que sabemos hasta ahora sobre su proceso de recuperación.