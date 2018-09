Veruska Ljubisavljevic gana demanda en contra del Miss Venezuela

Nos vamos a Chinaaaaaa🇨🇳 . Debo admitir que no fue fácil pasar por todo un proceso legal que jamás estuvo contemplado en mi año de reinado, (creo que nunca una Reina se imaginaria pasar por una situación asi) Pero esto simplemente me fortaleció e hizo tomar fuerzas para seguir adelante, y saben que me dio esas fuerzas..? Cada uno de sus mensajes y palabras de aliento; innumerables, no puedo explicar lo que se siente leerlos y saber que no sólo es una meta personal como Veruska y como Miss sino que es un sueño en conjunto, si bien es cierto que existen detractores y personas incrédulas yo sólo les pregunto: si hubiesen estado en una situación similar no hubiesen tomado cartas en el asunto..? Para hacer valer sus derechos y su tiempo.? Todos están en derecho de opinar y decir lo que sienten y piensan: sólo hago un llamado a entender la responsabilidad que se asume cuando se señala o acusa a alguien de algo sin tener las pruebas. Jamás busqué el llamado "show" ni "fama" nunca quise "drama" para superar esta situación. Yo solo he trabajado para representar a mi País de la mejor manera; porque me debo a ustedes 🇻🇪 hoy día el @missvenezuela y mi persona seguiremos trabajando en conjunto por una meta..!! "Mi mensaje siempre ha sido de integración y entendiendo que el respeto hacia los demás siempre empieza con la valoración y respeto a uno mismo. Es por esto que continuaré con toda la preparación necesaria para llevar a Sanya en China lo mejor de mí y, más allá de cualquier circunstancia resaltar los valores, la constancia y tenacidad propios de la mujer venezolana" . Perdón por mis textos tan largos🙊 pero me siento tan agradecida que tenía que escribirles y decirles lo mucho que aprecio todo lo que han hecho por mi 🎉👏🏼 . Fotografía y Dirección de Arte @tony_iorio_art Estudio @fractum_artstudio Producción @samantamartinez9 Vestuario @designsantana MUA & Styling @oskarovskyboyer Asistencia de fotografía @edgarmonrroyphotography Edición y Retoque @beethouch

A post shared by Veruska Ljubisavljevic (@verulju) on Sep 4, 2018 at 4:36pm PDT