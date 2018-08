La Animadora Ly Jonaitis ya dio a luz a su primer hijo

Así fue como llegó nuestro hijito amado, nuestro bebé arcoíris, nuestro principito anhelado! Hoy, 23 de Agosto decidió nacer Salvador, a las 10:33am, pesó 3.300, midió 52 cm. Nunca imaginé que llegaría de esta manera, pero definitivamente no pudo ser más perfecta, única y especial. Esta mañana a las 7:30am rompí fuente y me di cuenta que algo estaba mal por el color del líquido amniótico. Lo primero que hice fue llamar a mi Doula @ecodoula, a quien no tengo como agradecerle por todo el apoyo que me ha brindado desde el principio del embarazo, por apoyarme, llenarme de información, empoderarme, aguantar mi preguntadera con respecto a todooo menos un tópico en particular: “No voy a tener cesárea, ni me hables de eso! Será parto natural!” Pero apenas llegué a la clínica y me recibió el maravilloso equipo de @fertilabnet y el querido doctor @Martell.alfredo2009 mientras llegaba mi doctora bella @bethanialler me dijeron lo que ya presentía, el líquido estaba lleno de “meconio” y ya sabía lo que vendría, tendría una cesárea inminente para proteger al bebé porque aún tenía 1cm de dilatación, definitivamente no era lo que esperábamos, para lo que tanto nos preparamos, pero así lo decidiste hijo amado! Mil gracias a mi Dra. Betania, al Dr. Gustavo, la Dra. Beatriz, a cada una de las enfermeras, a mi querida Aldrina de @recordisfotografia quien registró todo el proceso con su poderosa arma, su cámara! Y gracias nuevamente a mi Cori, Mi Doula, estaré agradecida de por vida! Ando un poco ausente adentrándome a este maravilloso y mágico mundo de ser mamá! Gracias a todos por sus mensajes!!! Dios es bueno y misericordioso! #BienvenidoSalvador 💙

