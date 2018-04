«Car-Go», en la lista de lesionados

Carlos González se lesionó en un partido contra los Piratas

No ha pasado ni un mes desde que comenzó la campaña en la MLB y Carlos González ya ingreso en la lista de lesionados.

Los Rockies de Colorado informaron que el zuliano estará en la lista de lesionado de diez días, tras sufrir un tirón de corva derecha el pasado miércoles.

Lea también: Venezuela albergará los Juegos Bolivarianos 2021

González se lesionó el miércoles al hacer una gran atrapada en la derrota de los Rockies por 10-2 ante los Piratas.

El jardinero al momento de su lesión tenía promedio al bate de .235 (68-16) con 3 cuadrangulares, 11 carreras impulsadas, 2 bases robadas, 8 anotadas y un OPS de .690.

#Rockies have recalled outfielders Noel Cuevas and David Dahl from Triple-A Albuquerque, have placed outfielder Carlos González on the 10-day disabled list (right hamstring strain, retroactive to April 19) and have optioned outfielder Mike Tauchman to Triple A.

— Rockies PR (@RockiesPR) April 22, 2018