33 heridos tras la pérdida de presión en un avión de Ryanair que volaba de Irlanda a Croacia

La aeronavede Ryanair cayó unos 9.000 metros y se realizó un aterrizaje de emergencia en Alemania

Irlanda – Un total de 33 personas han sido atendidas en hospitales alemanes después de que un avión de la aerolínea de bajo coste Ryanair cayese unos 9.000 metros y realizase un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Frankfurt-Hahn, ha informado este sábado la Policía Federal alemana. La aeronave, con el código FR7312, cubría ayer viernes por la tarde la ruta entre Dublín y la ciudad croata de Zadar con 189 pasajeros a bordo cuando sufrió una «repentina caída de la presión» en la cabina que forzó la maniobra de emergencia, ha informado un portavoz de Ryanair.

«Los pasajeros se quejaron de dolores de cabeza y oídos y sufrían náuseas», ha asegurado un portavoz de la Policía Federal, que ha reconocido que algunos de ellos sangraban por los oídos. Algunos ya han sido dados de alta, según informan medios alemanes, pero otros permanecen aún ingresados.

