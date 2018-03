Venezolano Karl Fow fue el primer latinoamericano en completar la pista de American Ninja Warrior

American Ninja Warrior es la versión estadounidense de las competencias japonesas sobre carrera de obstáculos, donde ningún atleta latinoamericano había figurado tan alto como lo hizo Karl Fow

Foto: Agencias

Muchos latinoamericanos intentaron completar el circuito de American Ninja Warrior, pero solo fue el venezolano Karl Fow quien lograr tal hazaña.

Este sábado el caraqueño se convirtió en el único hispanoamericano en finalizar la pista competencia extrema que se realizó en la ciudad de Las Vegas.

«La verdad me siento emocionado porque sabía que podía hacerlo. Durante estos días me he estado preparando, incluso antes de llegar aquí. El apoyo de mi familia ha sido grande. A pesar de que estoy compitiendo contra Estados Unidos, Asia y Europa, que son atletas muy fuertes, soy la maquina Kart Fow», dijo al concluir la competencia.

El venezolano manifestó que el año pasado también participó en el programa estadounidense, sin embargo, no tuvo éxitos. La crisis que atraviesa Venezuela fue una de sus primeras motivaciones para llegar a la final.