Vecinos de Sabaneta llevan más de 20 días sin agua

Marabinos en Sabaneta están cansados por la escasez de agua, por lo cual exigen respuestas inmediata de Hidrólago

Foto: Agencias

Maracaibo – Más de 20 días sin agua llevan los vecinos del sector Sabaneta, ubicada en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de la ciudad de Maracaibo.

Varios habitantes de la zona aseguran estar cansados de excusas por parte de las autoridades «Tenemos casi tres semana con esta situación. Algunos vecinos fueron a Hidrólago para solucionar este problema pero ellos dicen haber resuelto», expresó Marilyn Vílchez, vecina del sector.

En este sentido, los habitantes afirman que se limitan a cocinar y a lavar porque tienen que comprar las pipas de agua o buscar agua en otros sectores cercanos. «Tenemos más de 20 días sin agua, así no podemos vivir porque no podemos hacer nada, no se puede ni lavar ni cocinar. Nos vemos limitados comprando pipas de agua o buscando agua en las casas de los familiares”, afirmó Manuel Guerrero, residente de la zona.

Por su parte, Olivia Martínez dijo que las autoridades «están de brazos cruzados mientras nos morimos de sed. No nos quieren solucionar nada. Nos justifican diciendo que por los cortes de electricidad está pasando todo esto». A su juicio exige que la Gobernación del estado Zulia y la Alcaldía de Maracaibo ofrezcan respuestas inmediata ante la falta del servicio que persiste por más de 20 días en el sector.