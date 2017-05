Cuidado con los spam puede «Zombizar» tu computadora

El contagio puede realizarse a través de la acción de un hacker, una página web no segura, un email o un USB infectado

Se ha puesto a contar la cantidad de correos basura o spam como se nombran en ingles que recibe en su bandeja de correo. Probablemente alcanzan la docena. Estos tienen una función y lo envían desde millones de computadoras «en estado zombi» que son controladas por ciberdelincuentes en todo el mundo de manera remota.

Una computadora «zombie» no es una máquina muerta viviente que come cerebros y camina arrastrando los pies: de hecho, se trata de un problema de seguridad muy extendido en Internet, y probablemente en alguna ocasión tu PC o Machintosh ha estado infectado de algún ‘virus zombie’.

Las computadoras Zombis son infectadas por los criminales con las que invaden otros equipos con malware (programas maliciosos) y virus para obtener un ejército (o botnet) de terminales «durmientes» con los que realizar sus operaciones, este es el pròposito de la mayoría de estos mensajes.

Infectan las computadoras

El contagio puede realizarse a través de la acción de un hacker, una página web no segura, un email o un USB infectado, explica una publicación tecnológica de PC World.

«La forma más habitual en que las computadoras se infectan es a través de un enlace malicioso», dice la multinacional de software Fortinet en su «guía de supervivencia» a este tipo de virus informáticos.

La BBC presenta síntomas que nos permiten saber si nuestra máquina es un zombi

Te explicamos cuáles son las señales a las que debes prestar atención y, si se da el caso, cómo puedes remover la infección.

1.Tu computadora va más lenta de lo normal

Si tu equipo y tu sistema funcionan inusualmente lentos, incluso aunque no tengas muchas aplicaciones abiertas, podría ser una señal de que están en «estado zombi».

Esto se debe a que la operaciones de los cibercriminales requieren del uso la red y del procesador que utilizas.

También puede traducirse en que tu internet vaya más despacio, que a tu computadora le cueste más arrancar y apagar o que no te permita descargar actualizaciones.

2. Recibes mensajes de error inexplicables

“Puedes encontrar mensajes desconocidos en la carpeta de correo saliente”, explican desde la empresa de soluciones de seguridad Check Point Software Technologies, con sede en México.

Otra señal que puedes detectar es si cuando aprietas las teclas Ctrl+Shift+Esc ves aplicaciones en ejecución con nombres o descripciones extrañas.

3. Hay emails en la bandeja de salida que no enviaste tú

Si tus contactos han recibido correos electrónicos que no mandaste tú, puede deberse a que un tercero -o un software malicioso- lo está haciendo por ti, tras haber robado tu cuenta y credenciales.

Revisa tu bandeja de correo saliente y fíjate también en si tu agenda de contactos desapareció o si hay nuevos contactos que no agregaste tú.

También es posible que haya borradores que tú no creaste o mensajes que no habías visto antes entre los emails borrados, o puede que ya no recibas nuevos emails.

Y en algunos casos puede que el sistema ni siquiera te deje acceder a tu propia cuenta o que los emails que tratas de enviar no lleguen a su destino.

Otro detonante es que la firma de tu email tenga algún enlace que tú no agregaste.

4. Tu navegador se cierra sin razón aparente

Cuando el navegador se cierra frecuentemente y sin motivo aparente puede ser a causa de un virus zombi (o también otro tipo de malware).

Asimismo, puede ocurrir que tu computadora se trabe con frecuencia.

5. El ventilador se activa a toda velocidad cuando tu equipo está inactivo

Si de repente escuchas mucho ruido en tu computadora -especialmente si no estás usándola-, puede deberse a que se esté ejecutando algún programa sin tu consentimiento.

Como consecuencia, los hackers podrían estar utilizando muchos recursos y energía en tu equipo, y por eso se activa el ventilador.

6. El espacio en el disco duró se consumió de manera muy rápida e inexplicable

La actividad de los criminales puede reflejarse en el espacio que queda en la memoria de tu computadora o almacenamiento flash, o en un uso excesivo y repentino de la banda ancha cuyos motivos desconoces.

También en acciones que la computadora realiza, aparentemente, de manera automática.

¿Cómo “matar” un virus zombi y recuperar tu computadora?