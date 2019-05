WhatsApp tiene nueva actualización

WhatsApp versión 2.19.139 es la nueva beta del programa de mensajería móvil más popular. Una de las funciones que últimamente parece que va y viene es el Modo Oscuro de WhatsApp, que pasa a llamarse Modo nocturno. Pero desgraciadamente no está habilitada del todo, funciona con chats, llamadas y estados, pero todavía no es estable y no se sabe cuál será el color definitivo de los botones.

En el aspecto de los emojis, la beta de WhatsApp añade 155 emojis que han sido rediseñados en un formato algo más pequeño, pero que también añade mayor detalle y expresividad a estos iconos que a veces dicen tanto en la conversación.

La verdad es que esta versión beta de WhatsApp no trae mayores novedades. Aunque una de las que desearían los usuarios son las que se encargan de la seguridad y privacidad para evitar que haya bugs y la posibilidad de que terceros lean el contenido de sus teléfonos móviles.

Ambas novedades aparecerán probablemente en la próxima actualización de WhatsApp, aunque queda por ver cuál es la versión final del Modo oscuro / Modo nocturno del que tanto se viene escribiendo y que parece que nunca acaba de llegar.