Víctima de la COL: ¡Ni viva, ni muerta!

El eje de homicidios de la policía científica no reseña a la joven como fallecida

Foto: Referencial

COL — El paradero de Gladiana Baéz, de 23 años, quien fue tiroteada en su casa, en el sector Punta Iguana, municipio Santa Rita, la mañana del pasado jueves, sigue sin aparecer.

Pese a que el equipo reporteril de QUÉ PASA, ha enfatizado en ubicar el cuerpo con vida o no de la joven, los intentos no han develado respuesta. Ninguna morgue de Maracaibo registra un ingreso con sus datos, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), no la reseña como occisa, pese a que otros medios han confirmado su deceso.

Gladiana fue tiroteada, a las 11:30 de la mañana, mientras se encontraba dentro de su residencia, en la referida dirección, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta la balearon sin mediar palabra, por presuntamente estar emparentada sentimentalmente con un hampón apodado «El Cesita», quien cayó fulminado ante el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), el pasado 4 de febrero.

Entre la vida y la muerte

Jorge Atilio Perozo, de 50 años, quien resultó herido el mismo día en un hecho vinculado con el atentado contra Báez, se debate aún entre la vida y la muerte.

Sigue recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), del Hospital General del Sur (HGS), en donde pese al esfuerzo de los galenos no ha logrado salir de su crítica situación de salud.