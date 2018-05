Mara: Por el caso de la joven quemada detuvieron a dos hombres

Una menor se debate entre la vida y la muerte por este caso registrado en el municipio Mara. Los familiares relataron lo sucedido desde las afueras de la morgue de LUZ

Foto: Dayana Espitia



Mara – Dos hermanos fueron detenidos de manera preventiva por funcionarios de la Policía Municipal de Mara (Polimara), mientras se llevaban cabo las primeras indagaciones en torno al crimen dantesco que se registró este lunes en la localidad Marense de Cerro Picante, donde una dama falleció y su hija menor de edad resultó lesionada luego de que desconocidos presuntamente le prendieran fuego al inmueble donde ambas se encontraban descansando.

Los detenidos fueron identificados como los hermanos Castillo, uno de ellos de nombre Guillermo, quien residía en una casa adyacente a la incendiada, mientras que su consanguíneo es el propietario del inmeble afectado.

Se conoció que horas más tarde ambos fueron dejados en libertad luego de que los sabuesos de la policía científica los descartara como sospechosos del caso.

Recuento

Jessica Paola Fernández, de 21 años de edad, se encontraba durmiendo junto a su única hija, una criatura de tan solo tres años de edad, en una casa «a media agua», al perecer tenía quince días viviendo en esa pieza que unos vecinos compasivos le cedieron temporalmente para que no estuviese a la deriva con la infante.

Un vecino que salió a vender periódicos temprano la mañana del lunes, iba pasando por el lugar y notó el incendio que estaba onsumiendo el lugar por lo que de inmediato salió corriendo a ver que ocurría, al tiempo que alertó a los demás pobladores del sector.

Cuando la multitud se acercó al sitio la escena fue desgarradora, el cuerpo de la joven estaba tendido en el suelo completamente calcinado, lograron distinguirla por los trozos de cabello que no fueron consumidos por las llamas, sus allegados presumen que en medio de la desesperación se arrancó la cabellera y además notaron que sus huellas quedaron marcadas en los vidrios de una de las ventanas.

Las declaraciones las ofreció su mamá Yamire Fernández, desde las afueras de la morgue, quien aseguró que la fallecida era la segunda de cinco hermanos, era ama de casa, no trabajaba.

Un milagro

La mujer afligida informó también que su nieta Yirina Fernández (3), hija de Jessica, sufrió quemaduras en 60% de su cuerpo, la llevaron al CDI de Cuatro Bocas y posteriormente fue remitida al Hospital Coromoto de Maracaibo, donde permanece bajo observación médica, mientras que su joven madre murió en el Hospital Universitario.

Según lo relatado por la mujer, la niña se encuentra grave y sus parientes llenos de esperanza solo esperan que un milagro la salve.

«No sospechamos de nadie, no sabemos quien hizo esto, pero si las autoridades no hacen nada en 24 horas nosotros mismos vamos a tomar justicia por nuestras manos, la muerte de mi sobrina no se va a quedar así» enfatizó Irida Fernández, tía de la fallecida.

La deuda acotó que la joven o su familia no tenía problemas con nadie, por lo que negó que el hecho pueda tratarse de una venganza, indicó que la perecida se separó del papá de su hija cuando tenía tres meses de embarazo pero siempre se llevaron bien, nunca tuvieron algún incoveniente.

Nada quedó

La casa quedó totalmente calcidana, hubo pérdida total, nada logró salvarse, así lo indicaron los dolientes, quienes arribaron minutos más tarde al sitio, luego de que fueran notificados por los moradores del sector.

Por ahora las autoridades continúan el curso de las investigaciones y siguen tras la pista del responsable o los responsables de este suceso atroz.