Otros dos suicidios más en el estado Zulia

Zulia — Los suicidios aumentan en el estado Zulia, en menos de un mes 12 han sido los que se han registrado hasta la fecha.

Depresión, desesperación, rabia son los que han llevado a estas personas a llegar a tal extremo como es el caso de Oscar Quintero, de 67 años de edad, quien decidió acabar con su vida el pasado sábado en horas de la mañana, el hombre fue encontrado por su familia ahorcado dentro de la casa de uno de sus hijos.

Según Oscar Quintero, hijo mayor del hoy occiso, su padre había salido hace tres semanas de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Régulo Pachano (Sanipez) tras haber sufrido problemas cardíacos, se encontraba muy inquieto y se notaba como desesperado por eso temían por su vida y no lo querían dejar solo.

Quintero, quien vivía solo con su esposa, salió desde muy temprano de su casa con la excusa de que iría a visitar a su hijo mayor en el sector 18 de Octubre, pasaron las horas y la mujer se preocupó al notar que su esposo no regresaba, desesperada llamó a Oscar Quintero hijo y éste le comentó que no se encontraba en su casa y que no había hablado con su padre, enseguida se les encendieron las alarmas y llamó a uno de sus hermanos suplicándole que llegara a ver si su progenitor se encontraba en la vivienda.

Al llegar notó la puerta cerrada, llamó y no salió nadie, desesperado tumbó la puerta de la vivienda temiendo lo peor, al entrar se encontró con la terrible escena; su padre en medio de la sala ahorcado.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llegaron al sitio y trasladaron el cuerpo sin vida hasta la morgue de LUZ. Quintero era comerciante, dejó cuatro hijos y era el mayor de dos hermanos.

Otro caso trágico

Una dama identificada como Antonia del Carmen Quintanillo, de 65 años, fue localizada sin vida, colgando de un mecate atado a su cuello, amarrado éste a la viga de la habitación, ubicada en la calle 6 del sector Sierra Maestra de Santa Bárbara de Zulia, municipio Colón.

La mujer, que padecía de ciertas complicaciones de salud, entró en depresión y se quitó la vida aprovechando el momento en que su hijo salió a hacer unas diligencias.

Unos familiares que acudieron a su vivienda a llevarle unos medicamentos se aterrorizaron cuando nadie respondió al llamado en puerta. Al ingresar por la fuerza descubrieron la fatídica escena.