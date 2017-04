¡Nuevo atentado! Lanzaron granada fragmentaria al C.C Paseo 72

Cuatro locales de la planta baja resultaron afectados. La granada fue lanzada cerca de las 12:00 de la medianoche. El hecho no registró heridos. Autoridades no confirman una extorsión

Foto: Haroldo Manzanilla

Maracaibo — Tal parece que la zona norte de la ciudad, se ha convertido en el blanco preferido de los malhechores para cometer actos vandálicos, ya que la madrugada de este miércoles, el estallido de una granada fragmentaria, que fue lanzada al Centro Comercial Paseo 72, alarmó a los transeúntes de la zona.

De acuerdo a lo dicho por el personal de seguridad del lugar, la explosión sucedió cerca de las 12:00 de la media noche.

Mediante investigaciones de campo, se pudo constatar que la magnitud de la detonación fue tal, que acabó con la fachada de cuatro locales de la planta baja del inmueble, entre ellos el condominio del mall, una peluquería y otra joyería. El hecho no registró heridos, más allá de las pérdidas materiales.

Según voceros policiales, el blanco de los bandidos fue la venta de joyas y piedras preciosas Estrella Roja, sin embargo los daños generados por la granada, alcanzaron dos establecimientos más a su lado izquierdo.

Testigos del hecho comentaron que la impresión de los inquilinos y empresarios de los locales, al llegar y tener que pasar por encima de los vidrios caídos para poder ingresar a sus locales, «fue impresionante, las mujeres mayormente se asombraron y algunas hasta lloraron».

Los informantes revelaron, que el personal de seguridad del centro comercial, revisará las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad y entregará las evidencias a las autoridades.

¿Se trató de una extorsión?

El rumor de que la arremetida fue producto de la negativa por parte de los empresarios a pagar una extorsión, se propagó entre los enterados del hecho. Sin embargo esta es una información que no fue confirmada por las autoridades que acordonaron la zona e investigan el caso.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), comisionaron un grupo detectivesco a fin de indagar en el suceso. Lo dicho por lo detectives es que tras interrogatorio con los afectados, se tuvo conocimiento de que no estaban siendo amenazados. Por su parte agentes del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES), informaron que no recibieron denuncias sobre el hecho por parte de ninguna víctima, afirmaciones que desestiman la hipótesis de la extorsión y el cobro de vacunas, a pesar de que son móviles que no se descartar, hasta tanto culminen las investigaciones.

Modus operandi «repetido»

Este tipo de suceso, no es una novedad ante el ojo colectivo. Los hechos de ataques explosivos con granadas como herramienta, datan desde hace un tiempo atrás.

El pasado 03 de febrero, una cauchera ubicada en la avenida 13 con calle 79A, sector Tierra Negra, también fue víctima de un ataque similar, con la diferencia de que en este caso la granada no explotó. 14 días más tarde, le tocó a la cafetería Moof Café, en la avenida 3Y con calle 15, suceso en el que si hubo explosión pero sin mayores daños materiales ni humanos. Uniformados de

Polimaracaibo hallaron el dispositivo detonador en el sitio.

El ataque más reciente ocurrió el pasado 29 de marzo, en la discoteca sureña One Way, situada en la Urbanización La Coromoto, al igual que en el primero, acá la granada tampoco detonó, pero luego de que las autoridades competentes investigaran en el hecho, se constató que si se trató de una extorsión.