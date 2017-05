Muere otro adolecente de 15 años por impacto de bala en Táchira

Confirman muerte de un adolecente por impacto de bala, la hermana del joven responsabiliza a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)

Foto: Agencia

Táchira- José Francisco Guerrero, un adolescente de 15 años murió este miércoles en el sector sabaneta, estado Táchira por un impacto de bala cuando iba a comprar una harina precocida que le había encargado su mamá.

A través de un vídeo difundido en las redes sociales su hermana, Marialis Zembrano, informo que el adolecente fue asesinado quien recibió anoche un disparo de bala que entró por la espalda y salió por el abdomen, La hermana del adolescente responsabilizó a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). “No se cansan de matar, no tienen hijos, no tienen familia, no tienen corazón. Los odio con toda mi alma, me lo quitaron, era un niño de 15 años”, informó.

Guerrero fue operado anoche y nuevamente esta mañana en el Hospital Central. En la última intervención falleció. El impacto le destrozó los órganos internos.

Con el adolescente de 15 años, aumenta la lista de más de 40 personas fallecidas víctimas de los episodios de violencia en las manifestaciones de calle del último mes en el país.