Lisandro Cabello: «Así terminan y así terminarán», sobre delincuentes caídos por los tres casos más alarmantes del Zulia

Desde el Palacio de Gobierno Lisandro Cabello ofrecio declaraciones. Aseguró que en el munuicipio Baralt continúan desplegadas comisiones mixtas para dar con la ubicación de los líderes de grupos negativos que operan en esa zona

Foto: Wilson Alvarado

Maracaibo – Este viernes en horas de la mañana las autoridades regionales ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer detalles sobre los casos de homicidio más alarmantes que han causado conmoción en la colectividad zuliana durante los últimos días.

La actividad estuvo presidida por el Secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, en compañía del General de Brigada Luis Alberto Morales Guerrero Comandante de la Redip occidente de la PNB y del Coronel Eleazar Pereira, director de la PNB Zulia, también estuvo presente el General Rubén Ramírez Cáceres, director del CPBEZ, el Comisario General Mario Pacheco, jefe de la delegación Zulia del CICPC y el Coronel Rincón Páez, segundo jefe de la zona 11 de la GNB.

Cabello habló sobre tres hechos específicos que han resonado en la entidad y a nivel nacional: el asesinato de Rosa del Carmen Castillo (35), el crimen más sanguinario registrado en lo que va de año en la región, acontecido en el municipio Simón Bolívar, donde unos delincuentes le segaron la vida a la mujer delante de su hija menor de edad y de su progenitora, porque denunció a unos ladrones que le robaron unos artefactos eléctricos días antes, hecho que fue grabado desde un teléfono celular por los mismos hampones cuyo video fue difundido en las redes sociales y se viralizó. Seguidamente hizo mención sobre la muerte del oficial José González, policía activo de la policía regional, asesinado durante su jornada laboral en La Vereda del Lago, y por último citó el caso del comisario jubilado del CICPC Julio Guillén quien murió a manos de unos ladrones que intentaron despojarlo de su vehículo.

«Así terminan y así terminarán» sentenció el representante del gobierno regional, refiriéndose a los antisociales implicados en los tres casos mencionados, quienes fueron dados de baja durante los careos armados sostenidos con los diferentes cuerpos de seguridad de la región.

En la rueda de prensa fueron expuestas algunas de las evidencias incautadas por las autoridades, entre las que destaca el teléfono móvil con que los delincuentes del primer suceso grabaron el momento en que le dispararon sin piedad a la mujer para luego difundirlo a través de las redes sociales a modo de amedrentar a la sociedad, según lo informado por Cabello.

«Este teléfono está en manos del cicpc, en el mismo fueron encontrados números de cuentas (bancarias), depósitos, conexiones de delincuentes, información a través de mensajería de texto»

César Emilio González González, alias «El Filipito», quien resultó ultimado tras enfrentarse al Cpbez en Santa Rita, fue el autor material de este crimen, tal y como lo informó el vocero, asegurando que lograron identificarlo por el tatuaje que tenía en su brazo derecho, el mismo que se puede ver en el audiovisual difundido.

Grabaciones que los delataron

Los sabuesos del Cicpc también encontraron varias grabaciones telefónicas en el dispositivo telefónico propiedad de «El Filipito», en las mismas, intercambiadas a través de Whatsapp, se escucha claramente la vos de una mujer, presuntamente familiar de él, que le dice de manera exasperada «no me digas que vos mataste a esa mujer, ¡Dios mío! No me digas que vos estabas ahí pacho, decime la verdad, ve que no quiero saber que fuiste tú».

En otra nota de voz grabada en el mismo celular se oyen más declaraciones comprometedoras en lo que parece ser una tertulia de «choros» un poco pasados de tragos, mientras una ranchera de Vicente Fernández resuena al fondo: «Eso le pasa a las mujeres que son brolleras, muy brolleras hermano… matarlas a to’as… vos sabéis como es… eso está como las de las latas, las hijo e’ p*** esas, cuando ven llegar a muchos hombres o a alguien sospechoso… (y al fondo se escucha la voz de otro hombre que dice: «eso le pasó por estúpida»)», al parecer refiriéndose a lo que le hicieron a Rosa Castillo.

Lisandro Cabello indicó que estas pruebas serán utilizadas para hacerles seguimiento a las personas que mantuvieron contacto con los delincuentes y que se encuentran en el exterior, a quienes les fueron emitidas alertas rojas de Interpol, siguiendo los procedimientos legales correspondientes. Manifestó que Ángel Rafael Hinestroza Martínez, alias «El Angelito», responsable de grabar el video sangriento, también fue liquidado al intercambiar disparos con comisiones mixtas del Cpbez y la PNB en la COL, «no perseguirán más gente, no robarán más, no matarán más» acotó, al tiempo que aclaró que no hay un funcionario de Polimaracaibo implicado en el hecho tal y como se rumoró.

Identificados los cinco hombres fulminados en Coquivacoa

Por el asesinato del oficial del Cpbez, José González, efectivos de la policía estadal, compañeros de armas del caído, dieron de baja a cinco presuntos responsables del asesinato, la autoridad del gobierno los identificó como Johan Benito Bello Blanco, Jhony José Pérez Moreno, Yon Ronald Sierra Bello y Brayan Antonio Lunar Arteaga, otro más aún está por identificar.

Como punto importante, Cabello indicó que estos sindicados eran ladrones que operaban en el Lago de Maracaibo.

Por el caso del comisario jubilado del Cicpc, Julio Guillén, el representante oficial de la gobernación indicó que los tres malhechores ultimados recientemente vinculados a esta eventualidad eran los autores materiales de otro triplete mortal ocurrido en el municipio Lossada. Identificó a los caídos como Alvin José Sánchez Leal, apodado «El Macaco», Jhonny Alberto Fernández Labarca, alias «El Jhony» y Leomar Gregorio Bracho Fuenmayor, alias «El Leo».

El secretario afirmó que luego de varios operativos de seguridad comandados por los cuerpos de seguridad de manera mancomunada, han logrado neutralizar a ocho miembros de «Los Cáscaras» y seis miembros de «El Cagón» bandas negativas que operan entre el municipio Baralt y el estado Trujillo y que las autoridades continúan desplegadas en la zona para dar con el paradero de otros miembros de estos grupos criminales.

«Nosotros vamos a actuar firmes como lo exige la justicia, todo aquel que se enfrente a los cuerpos de seguridad va a quedar de esta manera, correrán la misma suerte» añadió Cabello.

«Hay algunos que reclaman los Derechos Humanos, y está bien, los derechos humanos son importantes, pero dónde quedan los DDHH de las víctimas. Nosotros salimos a buscar a unos delincuentes, que andan con armas de alto calibre» sentenció.

En lo que a las confrontaciones armadas suscitadas en la zona fronteriza del Sur del Lago, el vocero informó que hay cerca de 500 funcionarios desplegados en esa área y actualmente hay dos insurgentes detenidos que están siendo investigados por un enfrentamiento intenso que se registró en esa jurisdicción hace pocos días.