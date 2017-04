La búsqueda culminó en la morgue forense

Edgar Alexander Araujo, según su abuela y su madre, vivía en condición de indigencia desde hace más de tres años, y aunque, trataron de rescatarlo, nunca fue posible

Maracaibo — El pasado domingo QUÉ PASA publicó el hallazgo del cuerpo sin vida de un sujeto en el sector Los Estanques, parroquia Luis Hurtado Higuera, en la capital zuliana.

Sin embargo, no fue sino hasta ayer, que sus familiares, identificaron su cuerpo en la morgue.

Edgar Alexander Araujo (20), según su abuela y su madre, vivía en condición de indigencia desde hace más de tres años, y aunque, trataron de rescatarlo, nunca fue posible.

Las mujeres indicaron que no saben que le ocurrió, pues tenía siete días desaparecido y no sabían de su paradero.

Explicaron que él se encontraba bajo régimen de presentación, y que su problema con las drogas fue algo que lamentablemente no pudo superar.