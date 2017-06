Estudiante de URU fue arrollado por conductor en la URBE

El estudiante de la URU y URBE, fue arrastrado 3 metros por la camioneta quedando sin vida debajo de los cauchos de la misma.

Como Luis Enrique Vera (21), fue identificado el estudiante que fue asesinado la mañana de hoy, 15 de junio, en las adyacencias de la Universidad Rafael Belloso Chacín (Urbe), específicamente en la prolongación Circunvalación 2 con avenida Guajira, al norte de la capital Marabina.

Mientras que su atacante responde al nombre de Darwin José Rubio de 37 años, quine labora para la Drogueria Médica del Sur (Droguesur), quien luego de cometer el homicidio, y de casí ser linchado por los manifestantes fue detenido por la PNB.

El hecho ocurrió cerca de las 9 de la mañana cuando Vera se encontraba junto a sus compañeros de la Universidad manifestando en la referida artería vial, e impidiendo el paso vehícular por la zona.

Testigos del hecho

Según testigos del hecho el conductor de la camioneta Chevrolet, blanca, cruzó desde la prolongación de la circunvalación 2 hacia la avenida Guajira haciendo caso omiso a las advertencias de los estudiantes de que el paso estaba cerrado y que debía frenar o desviar su camino.

Luis, se encontraba en la trayectoria de la camioneta y al ver que el conductor no disminuia la velocidad y que por el contrario, aceleraba alzó sus manos para que disminuyera la velocidad, advertencia que no surtió efecto y se lo llevó por delante arrastrandolo como 3 metros sin frenar” indicó una compañera que lloraba su perdida.

Fuentes policiales indicaron que se encuentran otros heridos afortunadamente no de gravedad, entre las que se cuenta la funcionaria policial Verónica Vergara, quien se interpuso entre la turba de personas y el conductor para evitar que el resto de los manifestantes. acabarán con la vida de Rubio a punta de golpes.

La policia activa fue trasladada a Sanipez donde recibe los primeros auxilios requeridos.

Luego del suceso la camioneta de Droguesur fue incendiada por los manifestates quienes volcaron toda su frustración en el vehìculo.

Funcionarios policiales que se encontraban en el lugar indicaron a los periodistas que cubrían el lamentable suceso que la camioneta no transportaba carga de medicamentos al momento del suceso, “los protestantes no intentaron saquear la camioneta, pues no habìa nada que saquear”.

Estudiaba dos carreras

Vera estudiaba contaduría pública en Urbe y arquitectura en la Universidad Rafael Urdaneta (URU).

Comisiones del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo acudieron al sitio para auxiliar a los lesionados. El cadáver fue trasladado a la morgue de Maracaibo por comisiones del Cicpc.