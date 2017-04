Entrevista: Abogado Vergara opinó sobre el resonador caso de «Brunito»

El jurista basado en el Art. 62 del Código Penal, sentenció que puede existir una causal de inimputabilidad. Para que proceda, doctores del servicio forense deben evaluar a «Brunito»

Foto: Wilson Alvarado

Maracaibo — Luego de la información revelada por fuentes del Ministerio Público, en exclusiva a este rotativo, sobre la posible libertad para Santiago Giovanni Allio Torres (27), alias «Brunito», basado en un argumento jurídico en el que apelarían sus abogados defensores ante el juez de control que lleva la causa, QUÉ PASA en aras de constatar si existe la vía judicial para esta posible libertad consultó al experto.

El reconocido jurista, Jesús Vergara Peña, especialista en Derecho Penal, fue visitado por este rotativo y opinó sobre el resonador caso que ha conmocionado a la región.

Vergara, con 40 años de trayectoria profesional, manifestó basado en el artículo 62 del Código Penal venezolano que la enagenencia mental o trastorno mental que sea causal de inimputabilidad tiene que comprobársele al señalado por un delito al momento que cometió el hecho para verificar si en realidad estaba bajo la circunstancia de desequilibrio mental.

De lo contrario: «Si no se comprueba el desequilibrio mental, se da por sentado que hubo libre albedrío. Hay la capacidad para el hecho de la premeditación que conlleva a sentenciar que el señalado tiene un estado normal de mentalidad que lo hace reo del delito», aseguró.

¿Podría salir en libertad?

Ante la explicación jurídica, se le consultó al especialista Vergara, si existe la posibilidad de que los abogados defensores de «Brunito» utilicen el recurso del Art. 62, a pesar de que han transcurrido varios días, desde que se cometió el crimen por el que es señalado «Brunito», de contratar a dos hombres para segarle la vida a su padre, el empresario italo-venezolano, Allio Bonetto, quien fue asesinado el pasado 24 de febrero cuando salía de su casa, ubicada en el sector Don Bosco, de Maracaibo.

El abogado sentenció que «una persona, luego que está detenida no puede argumentar que: ¡lo mate porque estaba loco! Esa afirmación no es suficiente para su libertad».

Vergara afirmó que existe la posibilidad, a pesar de que han transcurrido los días, para comprobar si en realidad el señalado está en un estado de trastorno.

El especialista apuntó que «Brunito» debe ser sometido a unas experticias psiquiátricas y psicológicas que lo deben realizar doctores del servicio de la medicatura forense.

«Este chequeo no lo puede hacer un médico privado. Si la medicatura forense no lo avala, no existe posibilidad alguna que se tome la causal de inimputabilidad y deserción de responsabilidad», afirmó desde su escritorio jurídico el doctor Vergara Peña.

Mientras la justicia sigue tomando su rumbo y los abogados defensores llegaran a utilizar este recurso, la colectividad murmura: ¿Está loca una persona que tiene la capacidad de planear y contratar a unos hombres para que ejecuten un crimen? Que Dios nos ampare.