Degenerado mató a su hijastro de 2 años a golpes y la comunidad enardecida lo linchó

Un hombre fue asesinado ayer en horas de la madrugada por una comunidad enfurecida, tras enterarse que su pequeño hijastro de tan solo 2 años de edad, murió a causa de la golpiza que este le propinó

Foto: Greilys Núñez

San Francisco – Según Marilyn Chacón, de 22 años de edad, madre del pequeño quien fue identificado como Adriuw Acuña, ella había dejado al niño, bajo los cuidados de su padrastro identificado como Daniel Enrique Huerta, de 22 años de edad, el pasado lunes en su casa, cerca del barrio La Milagrosa, de la parroquia Domitila Flores en el municipio San Francisco.

«Yo le dejé al niño bueno y sano, fui a hacerle unos exámenes a mi otra hija de cuatro años, y al llegar vi a Adriuw con los labios pálidos y de muy mal color, él (padrastro) me dijo que viera al niño que estaba pálido y que tenía un golpe en la barriga. Me pareció extraño, le dije que por qué el bebé tenía ese golpe si yo lo había dejado bien, él solo me contestó que no sabía que le había pasado al niño», narró la madre del pequeño fallecido desde la morgue del Hospital General del Sur (HGS).

Chacón, al ver el morado tan grande que tenía su hijo por toda la barriga, lo llevó hasta la emergencia del HGS. Allí los galenos del lugar inmediatamente lo atendieron en la sala de emergencia, le hicieron un ecograma y luego lo remitieron hasta el Hospital Universitario de Maracaibo (HUM).

Al llegar al HUM, al infante le creció la barriga, hasta casi explotar, según lo que comentó su progenitora, en dicho centro de salud, lo internaron en la UCI y lo operaron de emergencia. El niño salió bien de la operación. Los doctores encargados de la cirugía, le comentaron a la mujer que de los golpes que recibió el niño le habrían desprendido el hígado y en la operación le tuvieron que cortar un pedazo de su intestino.

Al infante le daban 48 horas para que se salvara, ya que su estado de salud era delicado. No fue hasta el otro día que el niño sufrió un infarto y falleció.

No lo querían vivo

La comunidad del sector La Milagrosa al enterarse que el pequeño angelito había fallecido a causa de los golpes propinados por su padrastro, enfurecidos se dirigieron a la casa donde se encontraba el desalmado. Lo sacaron y con piedras, palos y demás objetos contundentes lo golpearon hasta dejarlo sin vida.

Chacón comentó en las afueras de la medicatura forense del HGS, que Huerta nunca maltrató a su hijo delante de ella. «Él se portaba bien con nosotros, no sé qué le pasó, él nunca confesó que lo golpeó, no dijo nada, yo me enteré cuando en el hospital me lo dijeron, comentó la mujer entre lágrimas».

El cuerpo del pequeño permanece en la medicatura forense del HGS junto al cadáver de su padrastro.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) se encuentran investigando estos hechos. Igualmente, la mujer manifestó que hay cinco personas detenidas por estos crímenes, pero no detalló si es por la muerte del pequeño o de su pareja.