Cuatro sedes policiales del Zulia fueron intervenidas

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, anunció ayer la intervención de la Policía del estado Bolívar a raíz de la detención de varios funcionarios vinculados a actos vandálicos. El equipo reporteril de QUÉ PASA se dio a la tarea de investigar los cuerpos policiales que han sido intervenidos en la región zuliana en lo que va de año

Fotos: Wilmer Cubillán

Maracaibo ― Hechos de corrupción, oficiales implicados en acciones delictivas y hasta posibles «mafias» dentro de los cuerpos policiales de la región zuliana son algunas de las razones por las cuales han sido intervenidos algunos de estos organismos en los últimos años.

En total, cuatro órganos policiales fueron intervenidos en el Zulia durante el 2016, siendo la inspección del Instituto Autónomo de la Policía del municipio Maracaibo, la que se ha prolongado por más tiempo.

A mediados del pasado mes de noviembre, se prorrogó por sexta vez la participación de una junta interventora en dicha institución, que, como se recordará, está siendo inspeccionada desde el mes de febrero del 2015, cuando así lo ordenó el ministro de Interior y Justicia encargado en ese momento, el M/G Gustavo González López, cuya decisión se publicó en la Gaceta Oficial número 40.608. Lo que motivó la intervención, según el ministro fue el hecho de «haberse determinado la participación masiva y continuada de algunos de sus funcionarios y funcionarias en redes delictivas, sin embargo, se prorrogó dicha intervención por seis períodos más, siendo la última, la aprobada en la Gaceta N° 41.032 de fecha 16 de noviembre de 2016. El diario QUÉ PASA intentó contactar al encargado de este organismo para conocer su opinión en torno a esta situación, pero la comunicación no fue posible.

Según declaraciones del actual ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M/G Néstor Reverol, la extensión del período de intervención de Polimaracaibo obedece al hecho de «dar continuidad y cumplimiento a los programas de asistencia que se vienen desarrollando en ese cuerpo policial», sin especificar cuáles son dichos programas ni de qué se tratan.

De igual manera, indicó que la junta interventora quedó integrada por Edicson Rafael Pérez Barón, Marcelo Edicson Salinas Tremont y Bernardo Samuel Sarramera Rosales, funcionarios públicos que han formado parte de diferentes instituciones policiales a nivel nacional.

PNB también cayó

Sin embargo, no solo la Policía de Maracaibo ha tenido que pasar por este proceso, también la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Zulia, ha debido sumarse a un arduo procedimiento de revisión desde el mes de julio del pasado año. Entre los sucesos que originaron tal inspección se cuentan, el asesinato de la funcionaria Yeisi Peña (43), quien era supervisora jefe de Polimaracaibo, hecho cometido en septiembre del 2016, delito por el cual fueron detenidos nueve pnb, y que, de hecho, fue el detonante que generó un cambio en la institución. El director de este organismo de seguridad, G/B Luis Morales Guerrero, afirma que «el cambio se dio para tener un estricto control de la práctica policial», y aclaró que, él había asumido el cargo 46 horas antes del suceso donde perdió la vida la oficial Peña, indicó que este caso y el del robo masivo cometido por siete funcionarios de ese organismo a los pasajeros que viajaban en un autobús con destino a Maicao a mediados del año pasado, además de haber capturado en flagrancia a varios oficiales cuando cobraban una extorsión, ocasionó inclusive, que se diera una reestructuración por completo de la Inspectoría para el Control de la Actuación Policial (Icap). Morales, además, señaló que desde ese momento se han generado cambios positivos en comparación a la administración anterior, como por ejemplo, la unificación de fuerzas con otros organismos de seguridad, para llevar a cabo una mejor vigilancia en las áreas circunvecinas. No obstante, destacó que «el que mejor evalúa la actuación policial es el colectivo».

Policía de San Francisco

A finales de octubre del 2016, el ministro Reverol Torres ordenó «abordar de inmediato el manejo institucional de la Policía Municipal de San Francisco» (Polisur), según la Gaceta Oficial número 41.018 con fecha del 27 de octubre de ese año, donde se designó al coronel Rubén Darío Rodríguez López, quien fuera el subdirector de la PNB en el Zulia, como director encargado del instituto, a raíz de los acontecimientos acaecidos durante una manifestación opositora en la Circunvalación N° 1 de Maracaibo, donde varios manifestantes resultaron heridos, presuntamente por funcionarios de Polisur. La acción provocó la destitución de quien fuera su director en ese momento, el comisario Danilo Vílchez, quien fue privado de libertad, ya que tal y como lo establece el Código Penal venezolano en su artículo 118: «son también responsables subsidiariamente los maestros y las personas dedicadas a cualquier género de industria, por las faltas o los delitos en que incurran sus discípulos, oficiales o aprendices en el desempeño de su obligación o servicio. No incurren en esta responsabilidad si prueban que no han podido evitar el hecho de sus discípulos, oficiales o aprendices».

De modo que, en este caso, debía responder él, ante la autoridad, por la mala acción de los funcionarios implicados en el caso (cuyos nombres, por motivos legales no fueron revelados), puesto que éstos se encontraban bajo su mandato.

Polimachiques

Polimachiques es el último organismo que se suma a la lista en el 2016. La Gaceta Oficial Nº 41.048, emitida el pasado 8 de diciembre del referido año, muestra la resolución que ordena la intervención de la Policía Municipal de Machiques, y designa a Sergio Wilmer Sánchez Colmenárez, como director encargado del ente policial. Una vez más, la decisión se debe, al parecer, a «presuntas irregularidades ocurridas dentro del cuerpo policial», donde un oficial estaba siendo investigado por hallarse vinculado con una banda criminal dedicada al cobro de extorsiones en esa localidad, así lo informó el ministro Néstor Reverol.

Sin embargo, la abogada Sicely Bermúdez, actual jefa del Cuerpo de Policía del municipio Machiques, informó de forma exclusiva a QUÉ PASA que la intervención prevista para dicho organismo, publicada en la Gaceta Oficial Nº 41.048, el pasado 8 de diciembre, hasta los momentos no se ha realizado. Indicó que «en la institución no se ha presentado junta interventora alguna hasta la actualidad», por lo que ella sigue a cargo de la dirección del cuerpo policial, que desde que ha estado bajo su responsabilidad se ha cambiado a quienes ocupaban cargos superiores, lo que ha permitido ver mejoría a nivel gerencial. No obstante, Bermúdez indicó que los policías de dicha institución trabajan en condiciones precarias y son muy mal pagados.

¿Cambios positivos?

Para bien o para mal, lo cierto es que estos procesos han traído como consecuencia la destitución de ciertos directivos, la remoción de sus cargos de funcionarios que ocupaban puestos de alta jerarquía en los cuerpos policiales antes mencionados así como, la implementación de nuevos programas dirigidos a mejorar la atención a las comunidades, la capacitación de los policías activos para garantizar la eficiencia en el quehacer diario de los uniformados, según lo han expuesto, aunque sin caer en detalles ni cifras, la directora de Polimachiques y el director de la PNB en la región zuliana. Mientras tanto, los civiles solo esperan que la policía ejecute sus labores de manera correcta y les brinde la seguridad de sentirse protegidos y a su vez, sea digna de ganarse la confianza y el respeto que hasta en los «buenos funcionarios» se ha perdido por el mal actuar de muchos de sus colegas.

Hasta ahora, ninguno de los cuatro entes policiales mencionados ha expuesto un balance explicativo de cuales han sido las «fallas» encontradas en estas instituciones, ni tampoco han dado a conocer el número específico de funcionarios destituidos o investigados, pero se espera que los supuestos correctivos que, según sus encargados se están implementando, sirvan para mejorar el funcionamiento de los mismos por el bien de la sociedad.