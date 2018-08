CICPC Desmanteló centro clandestino con 20 toneladas de material estratégico en el estado Zulia+FOTOS

#ATENCIÓN: #Cicpc detiene 5 delincuentes y desarticula en Machiques, estado Zulia, un centro clandestino con 20 toneladas de material estratégico (cobre, plomo y bronce) hurtado a la industria petrolera. ✅ En el lugar se incautaron vehículos, bombonas de gas, acelerantes, pipas, sopletes, moldes, lingotes ya elaborados y demás instrumentos

