Caso Yisleidi: CICPC tras la pista de otro posible sospechoso

Caso alarmante: Tras pasar días en investigación sobre el asesinato de la pequeña, el CICPC sigue realizando pesquisas para encontrar al homicida

Foto: Cortesía

Maracaibo- Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) informaron tener conocimiento sobre otro posible culpable involucrado en el brutal asesinato de la pequeña Yisleidy, quien fue quemada en un basurero de la Zona Industrial, del barrio Integración Comunal el pasado miércoles.

Tras una semana del dantesco crimen, familiares de la niña, enardecidos se apersonaron hasta el referido cuerpo logrando obtener información sobre las investigaciones, sin embargo las respuestas no fueron las más deseables, pues hasta los momentos no tienen nada concreto.

Fuentes policiales informaron que descartaron como sospechoso de esta muerte al sujeto con el que la madre de Yisleidi tuvo un altercado, quienes muchos presumían, era el responsable del crimen, debido a que fue gravemente herido por la mujer y juró vengarse de ella, tal y como lo informó la misma progenitora.

Hasta los momentos, el eje de homicidios solo ha tenido presunciones y averiguaciones pero no han llegado al resultado final de este cruel asesinato, del cual son muchas las interrogantes que dejan a la sociedad en desconcierto, como: ¿Por qué la madre de Yisleidy acusó a una sola persona de la muerte? La consanguínea de la menor se dirigió hasta la sede del Cicpc y al parecer no le dieron mayores detalles. De ser así ¿Por qué no han actuado los dolientes? Se pudo conocer, que una empresa cercana al lugar donde fue localizado el cadáver de la menor, en una de sus cámaras captó un vehículo cuando se estacionó en el preciso lugar donde encontraron a la niña, tirando un bulto que presumen las autoridades haya sido el cuerpo sin vida de la menor ¿Por qué los funcionarios que llevan el caso no han tenido información certera que los lleve al culpable?.