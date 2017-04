Caso Xavier: Hace una semana empezó la tormentosa búsqueda de sus restos (+Fotos)

Tía del ingeniero: «Hay asesinos como Nelsito, quien mató a su mamá, y ‹El Monstruo de Santa Rosa›, pero ninguno de ellos fueron tan sanguinarios como los Carillo»

Foto: Archivo

Maracaibo — La familia del ingeniero de PDVSA, Xavier Otto Palmar Palmar, de 42 años, quien se encuentra desaparecido desde hace un año y un mes, no descansará hasta saber lo que pasó con él. Luego de dicho tiempo, los parientes al ver que las autoridades no daban respuestas sobre el paradero de Palmar, decidieron iniciar su propia investigación para encontrarlo.

Hallazgo de huesos

El pasado viernes 31 de marzo, en compañía de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y luego solos sus seres queridos tomaron en el sector Los Olivos, la casa de los primos de Xavier; los morochos Germán y Gabriel Carrillo Delgado, quienes son señalados como los presuntos responsables de darle muerte al ingeniero y enterrar sus restos en la misma residencia.

Ese mismo día durante más de 12 horas, los expertos y la familia empezaron las intensas excavaciones en la vivienda con una retroexcavadora, logrando encontrar varios huesos que se presumen sean de humanos, pero su afán no culminó allí. Toda la semana, con disciplina, los parientes del profesional en la industria petrolera, continuaron con la intensa búsqueda y no fue sino hasta el miércoles que descubrieron otras cuatro piezas que posiblemente correspondan a las costillas de una osamenta humana. Sin embargo, esta tarea no ha finalizado, ya que el único objetivo de los Palmar Palmar es llegar a la verdad sobre el destino de Xavier.

Estos restos fueron levantados por los detectives de la policía científica a cargo de la investigación. Según un vocero de la referida institución policial, los huesos serán trasladados al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic), donde serán analizados. Sufrirán diversos estudios antropológicos y de ADN para determinar si corresponden a los restos de «Coco» como le decían a Xavier sus seres queridos.

Invadidos de dolor y tristeza por la pérdida física de Xavier, sus familiares comentaron que de no hallar más huesos en Los Olivos irán a buscarlos en otra casa.

«Queremos encontrar la cabeza», sentenció Eudomenia Palmar, tía de Xavier.

¿Por qué los morochos son sospechosos?

Los familiares de Xavier describen a los morochos, Germán y Gabriel, como unos «monstruos viles» y los acusan de ser los responsables de su desaparición física, puesto que la última vez donde el ingeniero estuvo fue en la casa de ellos, en Los Olivos, el pasado 28 de marzo del año 2016. Asimismo, los señalaron de haberle robado 1.360 dólares en efectivo, una cadena de oro y que su camioneta la dejaron botada en el sector Cujicito.

Carmen Palmar, madre de «Coco», comentó que la familia hará todo lo posible para que se haga justicia y caiga todo el peso de la ley sobre los hermanos Carillo Delgado, mientras que al mismo tiempo, conteniendo las lágrimas, describió a su hijo como una excelente persona, trabajadora y responsable en su vida. La progenitora apuntó que es imperdonable lo que a su juicio el par de muchachos hicieron con su hijo, ya que éste más bien los ayudaba constantemente, y en el caso de Germán, a éste, lo sacó de varios problemas.

La progenitora, junto a otros familiares, indicaron que Germán, quien ya había sido detenido por el CICPC al ser el principal sospechoso de la desaparición de su primo Xavier, quedó libre luego, ya que las autoridades no encontraron pruebas contundentes en su contra, tuvo al menos cinco problemas legales por vender dólares falsos y que el ingeniero era quien siempre mediaba por él para ayudarlo.

Luego de que el 31 de marzo, Germán quedara en libertad por no haber pruebas en su contra, a los pocos días se desconoció del paradero de él y su mamá. Solamente se oyen rumores de que pudiera estar en Aruba, sin embargo, familiares de Xavier exponen que está escondido aquí en Venezuela.

Los vecinos también quisieron aportar su granito de arena para que este caso se aclare, por lo que manifestaron ante los Palmar Palmar, que el par de sospechosos a un mes de la desaparición de Xavier, mandaron a echar el piso de cemento en los alrededores de la vivienda y que cuando hacían reuniones, no permitían que los niños fueran al patio a jugar.

Ministerio Público

Los deudos del ingeniero manifestaron que no han recibido una respuesta satisfactoria por parte del Ministerio Público. Creen que el fiscal que lleva el caso, Israel Vargas, engavetó el caso porque se está moviendo dinero por parte de la familia de los morochos.

QUÉ PASA se dirigió a la Fiscalía para tratar de conversar con el fiscal superior respecto al tema, pero fue imposible, sin embargo, la autoridad a través de su secretario informó que el caso se encuentra en proceso de investigación, respuesta repetitiva que según los Palmar fue la que los condujo a realizar las excavaciones en Los Olivos.

CICPC

Por otra parte, una fuente de la policía científica, informó que los huesos hallados una vez se tengan los resultados de los análisis antropológicos, ADN y sangre, se procederá a ejecutar la alerta roja en la Interpol en contra de los morochos.

Finalmente, Eudomenia Palmar, dijo que hay asesinos como «Nelsito», quien mató a su mamá, y «El Monstruo de Santa Rosa», violador y homicida, pero ninguno de ellos fueron tan sanguinarios como los hermanos Carillo Delgado.