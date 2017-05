Caso de Adriana sigue en la lupa del CICPC

El pequeño sigue desaparecido. Los detectives solicitarán orden de captura para las mujeres señaladas



Foto: Cortesía

Maracaibo — 26 días se cumplen de la muerte de Adriana Victoria Urdaneta (20), quien ingresó el pasado 5 de abril a la emergencia de la maternidad Dr. Castillo Plaza, con un presunto embarazo ectópico (formado fuera del útero), el cual fue desmentido por los galenos de turno, y los detectives de la policía científica aún siguen indagando en el alarmante caso para esclarecerlo en su totalidad.

A la dama se le cayó su teatro al ser intervenida quirúrgicamente. Los galenos al revisarla se toparon con que la mujer había dada a luz horas antes.

¿Dónde estaba la criatura y en dónde había dado a luz? Estas eran las interrogante que inquietaban a los médicos de guardia, quienes de inmediato notificaron la novedad a la policía científica. Desde aquel entonces los detectives no han descansado para esclarecer el caso que se convirtió cuesta arriba, debido a que Adriana falleció tres días después de su ingreso al referido centro médico y se llevó su secreto a la tumba.

Los detectives informaron ayer que las investigaciones arrojaron que Adriana parió en un apartamento, del cual no precisaron su dirección para no alterar los allanamientos, y no en un centro médico clandestino como se rumoró al principio.

Asimismo, los informantes acotaron que solicitarán orden de aprehensión para Norexy Soralí Medina Leal, quien fue señalada de presuntamente planificar todo para quedarse con la criatura, quien hasta los momentos sigue desaparecida, y se presume esté en sus manos.

Los datos de esta mujer, eran los que aparecían en los exámenes médicos que Adriana mostró en la maternidad el día que fue en busca de ayuda.

Los informantes dijeron que Norexy no actuó sola en su plan. Los detectives identificaron a una segunda cómplice con los datos de Yolimar Ramírez, de quien se presume haya servido de partera para traer al bebé al mundo. Las alarmas están encendidas dentro del organismo y se espera que en las próximas horas encuentren al bebé que Adriana vendió.

Los padres de la fallecida indicaron que se enteraron del embarazo de Adriana cuando tenía ocho meses de gestación; tiempo en el que le sacaron al niño con una mala cesárea practicada que la llevó a la muerte agonizante.