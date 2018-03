Asesinaron a una pareja cuando regresaban de visitar a unos amigos

El vehículo donde transitaban la pareja quedó destrozado luego de que el conductor perdiera el control tras recibir las fuertes detonaciones por todo su cuerpo

Foto: Greily Núñez/ Cortesía

Maracaibo ─ Aproximadamente a las 9:30 de la noche del sábado, fueron brutalmente asesinados Douglas José Viloria Gutiérrez (28) y Yailed Yusmary Molero Acurero (32), cuando se trasladaban en su vehículo, marca Nissan, modelo Centra, placas CK244T, por el Corredor Vial Los Bucares, a 100 metros de planta C, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, municipio Maracaibo.

Según fuentes policiales, la pareja estaban en una reunión con algunos amigos. Se les hizo tarde para regresar a su vivienda, sin embargo, la hora no fue impedimento para que Gutiérrez y Acurero, retornaran a su vivienda sin tener en cuenta que jamás llegarían.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta, sin identificación, los interceptó en plena vía pública. Los criminales le asestaron a la pareja varios impactos de balas. En la parte de atrás del vehículo, se encontraba una pequeña niña y con ella una amiga de los asesinados. Afortunadamente, la amiga y la pequeña infante resultaron ilesos al estruendoso tiroteo.

La ráfaga de disparos que le propinaron al conductor hizo que perdiera el control, por lo que presumen impactos con algún objeto en la vía.

Deudos de los fallecidos, afligidos por el fatídico hecho, reseñaron que no tenían ninguna información sobre lo sucedido, puesto que la trágica noticia los agarró desprevenidos. Acotaron que les habían dado algunos detalles del cual no tenía conocimiento y por lo tanto no podían dar mayores detalles. Se pudo conocer que Molero se había separado hace un año del padre de su niña.

Fuentes ligadas al caso reseñaron, que los fallecidos tenían poco tiempo de pareja, por lo que deudos de la fémina no estaban bien vinculados con el perecido.

Bajo investigación

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), investigan el fatídico suceso, puesto que según fuentes preliminares estarían tratando varias hipótesis: la primera y la más frecuente, el sicariato en la modalidad de encargo; la segunda pero de la que se está manejando con cautela, un crimen pasional; y posiblemente la venganza.

El vehículo donde transitaban las víctimas se encuentra en las instalaciones del CICPC, donde se pudo observar un rosario en medio del asiento de la fémina, unas sandalias en la parte de abajo del asiento del conductor, bañado en sangre y el vehículo totalmente destrozado. Los maleantes no le propinaron disparos al vehículo. Todos los disparos fueron certeros. Las investigaciones iniciaron.