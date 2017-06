Asesinan a puñaladas a coordinador de las UBCH de Caricuao

El cadáver fue localizado por su hermano, Juan Camacho quien relata que el hallazgo fue realizado debido a que tenían tiempo sin saber de José Gregorio quien no había visitado a su mamá como era su costumbre por lo que acudió al apartamento marcado con la letra “B” ubicado en el piso 15 del mencionado conjunto residencial

Foto: Agencias



Caracas- José Gregorio Camacho Briceño, transexual de 47 años de edad, coordinador de las UBCH de Caricuao y coordinador de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de esa parroquia fue asesinado a puñaladas en la noche de este lunes en su apartamento ubicado en el urbanismo Nuevo Barrio Ecológico Brisas del Alba, en la parroquia Caricuao del municipio Libertador.

El cadáver fue localizado por su hermano, Juan Camacho quien relata que el hallazgo fue realizado debido a que tenían tiempo sin saber de José Gregorio quien no había visitado a su mamá como era su costumbre por lo que acudió al apartamento marcado con la letra “B” ubicado en el piso 15 del mencionado conjunto residencial.

«Cuando me disponía a abrir la puerta me percaté que estaba abierta y entré, comencé a llamarlo llamé por su sobrenombre, Josorro, no me contestó, pensé que estaba en su cuarto con fiebre o gripe y me encontré con una escena horrorosa en el cuarto, había sangre en todas partes, en las paredes, en la cama, en el piso estaban sus sandalias sobre un charco de sangre, pude ver un pie que sobresalía de un montón de ropa que estaba tirado entre la cama y la peinadora, por el color pálido de la piel supe que no estaba vivo, no quise ver más y llamé a la policía».

Del apartamento se llevaron varios electrodomésticos, dinero y el teléfono celular de Camacho Briceño, por lo que las pesquisas manejan como móvil del asesinato el robo, aun cuando no descartan que se trate de un homicidio pasional o una venganza y los asesinos habrían cargado con los bienes en un intento de desviar la atención de las autoridades en la investigación.

El hermano de la víctima pidió a las autoridades que hagan justicia, «él era un hombre bueno, de un gran corazón, ayudaba a todo el mundo, no tenía problemas en asistir a quien lo necesitara, quien lo mató no lo conocía porque si hubiesen sabido quien era no cometían ese crimen tan espantoso contra una persona que siempre estuvo pendiente de ayudar a los demás», dijo.