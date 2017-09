De estos 13 tipos de sexualidades con cuál te identificas

La sexualidad debe disfrutarse. Las personas deben tomar decisiones y conocerse. No está mal creer o sentir un sentimiento fuera de los estándares tradicionales

Entre gustos y colores hay muchos sabores y es que hay más de una sexualidad. No solamente existe la heterosexualidad y tampoco es la normal, auque con esto tampoco puede afirmarse que no es normal; simplemente, hay variedad. Un gusto u orientación e incluso identidad sexual no quiere decir que sea una aberración, morbosidad o quienes deciden no ser heterosexual son raros y deben ser excluidos.

Ahora más que nunca, en el siglo XXI, los niveles de discriminación han bajado mucho. Tanto así, que millones de personas han aceptado la diversidad sexual como algo muy humano y natural. Algunos afirman que la mayoría de los seres humanos tienden a tener cierta afinidad por diferentes formas sexuales, más allá de la sexualidad supuestamente natural: La heterosexualidad.

Hoy te mostraremos 13 tipos de sexualidades. Quizás perteneces a una y nunca te diste cuenta. Esperamos que con este post puedas finalmente salir de dudas.

La heterosexualidad



La persona heterosexual se identifica con los individuos que sienten atracción física o emocional por personas del sexo opuesto. Es decir, hombre con mujer.

Homosexualidad

El término homos es una palabra griega cuyo significado es igual. Las personas homosexuales serían aquellas personas que se sientes atraídas físicas y emocionalmente por aquellas de su mismo sexo. Claro está, no porque sean del mismo sexo les gustarán todas las personas de su mismo sexo. Una persona heterosexual, si es mujer no necesariamente le tiene que gustar todos los hombres y viceversa. En el caso de los hombres se denominan como gays y en el caso de las mujeres como lesbianas.

Bisexualidad

La bisexualidad es muy sencilla de definir. A las personas bisexuales les atraen las personas de su mismo sexo y las del sexo opuesto.

Transexualidad

Hay personas que no tan solo tiene una orientación sexual. También tienen una identidad. Muchos dicen haber nacido en cuerpos equivocados. Ser transexual significa tener un sexo biológico pero identificarse con el sexo opuesto y en muchos de los casos hacer transformaciones, a tal punto de ser totalmente mujer o totalmente hombre.

Asexualidad

A pesar de que muchos piensan en sexo diariamente y muchos dependen de él como una satisfacción esencial, hay personas que deciden no tener ningún tipo de atracción sexual hacia nadie. Ninguno de los dos sexos.

Las personas asexuales no tienen vida sexual ya que no tienen una orientación sexual. No hay preferencias. Sin embargo, pueden tener parejas pero sin llegar a crear algún tipo de atracción por el otro.

Pansexualidad

Los pansexuales creen en la belleza interior. Estas personas con esta orientación sexual se sienten atraídas física o emocionalmente por otros individuos sin importar su orientación o su apariencia física. Es decir, no se fijan en el físico. Se fijan en la personalidad sin importar nada más. Tampoco importa el sexo ni la edad.

Antrosexualidad

A menudo la pansexualidad y la antrosexualidad son confundidas por la gente. Pero son diferentes. El pansexual se siente atraído por todo tipo de sexualidad, mientras que los antrosexuales desconocen su orientación sexual pero al mismo tiempo se sienten atraídos por cualquier persona. Una orientación complicada pero válida como cualquier otra.

Sapiosexual

Los sapiosexuales son personas que se sienten atraídas por cualquier ser humano, siempre y cuando tengan una gran inteligencia. Sea hombre o mujer. Algo bueno de qué hablar enamora a esas personas.

Graysexual

La persona graysexual vive en un puente entre la asexualidad y lo sexual. Pueden ser hombres o mujeres. A veces pueden tener deseo sexual de estar con alguien y después de tener una etapa en la que no quieren hacer nada con nadie.

Metrosexual

Esto en vez de ser una condición elegida por la propia persona, se trata de los hombres de la sociedad actual que se caracterizan por cuidar mucho su físico, van a la peluquería, se obsesionan por la higiene, la salud y la limpieza. En algunos casos están al día de las últimas tendencias de la moda.

Lumbersexual

El lumbersexual es un hombre con el mito del rudo leñador, su aspecto se identifica porque suelen llevar barba, camisas de cuadros, y un aspecto desaliñado aunque cuidan su imagen.

Spornosexual

El spornosexual es aquel al que le gusta presumir su imagen. Hoy en día a través de las redes sociales. Son personas a las cuales les gusta presumir constantemente su físico en todas partes y por todos los canales donde sea posible.

Demisexual

Son aquellas personas que sólo llegan a tener una relación cuando construyen un nido emocional con la otra persona por describirlo de alguna manera. Los sentimientos para estas personas son prioritarios.

