“Por Ahora” 50 enfermos de pulmón en EE.UU. por el uso de cigarrillos electrónicos

EE.UU – Hasta 50 personas en al menos seis estados han respiratorias que pueden estar relacionadas con los cigarrillos electrónicos u otros productos de vapeo. Los síntomas incluyen falta de aliento, fatiga, dolor en el pecho y vómitos. Los médicos dicen que la enfermedad se parece a una lesión por inhalación, con el cuerpo aparentemente reaccionando a una sustancia cáustica que alguien inhaló.

La doctora Melodi Pirzada, especialista en pulmones pediátricos del hospital Winthrop de la Universidad de Nueva York, en Nueva York, dijo que ha visto dos casos este verano, uno de ellos uno de un atleta de 18 años que casi muere.

Los funcionarios de salud sólo han estado teniendo en cuenta ciertas enfermedades pulmonares en las que la persona había vapeado por un lapso de tres meses. La mayoría son adolescentes, pero también se han reportado algunos casos de adultos.

Dylan Nelson, un hombre de 26 años de Wisconsin, fue a ver a un médico cuando enfermó por primera vez. Tiene asma, le diagnosticaron neumonía y fue tratado y dado de alto, y en pocos días apenas podía respirar. Fue a un hospital y le pusieron un tubo de respiración. Sus dos hermanos lo vigilaron las 24 horas del día en los días siguientes, y en un momento dado uno de ellos llamó a su madre al hospital, diciendo: “Mamá, no creo que lo logre. No puede morir sin su madre”. Se recuperó y fue dado de alta del hospital a finales del mes pasado, pero “todavía tiene daño pulmonar y daño cardíaco”, y los médicos no saben cuánto se curarán, según su madre, Kim Barnes.