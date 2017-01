Zulianos pasan horas en cola para sacar el Carné de la Patria

Los zulianos asistieron de marena masiva a la plaza Bolívar, principal punto de carnetización, para conseguir su Carné de la Patria

Fotos: Wilmer Cubillán

Maracaibo ― Los zulianos se aglomeraron el día sábado, en la principal sede de registro y entrega del Carné de la Patria en la Plaza Bolívar de Maracaibo, muchos de los presentes expresaban molestias, ya que aseguraban estar desde tempranas horas y el proceso a las 11 de la mañana aún no había comenzado, primero porque no tenían equipos para imprimir y segundo porque no había sistema.

Al mismo tiempo, los asistentes expresaron que faltaba más organización y algunos hasta ofrecían su ayuda para organizar las grandes colas, tal es el caso de la señora Cira Palmar, quien afirma que «la idea del carné está bien, pero hay muy mala organización, el proceso debía comenzar a las 8 de la mañana y son las 11 y nada aún… si a mí me dicen para ayudar a organizar yo ayudo».

Al respecto, Alexander Gómez expresó su descontento porque el día viernes dejó su cédula olvidada con uno de los voluntarios y el sábado cuando fue a buscarla un voluntario le dijo que «lamentablemente perdió su cédula», denunció.

Zumaque

En el Zumaque, que está ubicado vía Los Cortijos, los ciudadanos de la parroquia Domitila Flores específicamente del sector El Callao, están pernoctando desde el día viernes en las afueras del organismo, esperando por la carnetización pero les informaron que las máquinas se instalarán el día martes.

«Aquí hay personas desde el día viernes, pero no han instalado las máquinas… nosotros queremos que cumplan con los dicho por el presidente Nicolás Maduro y que nos censen…estamos molestos», enfatizó Marian Rosal, afectada.

Beneficio

Willy Casanova, viceministro de Economía Comunal del Ministerio de las Comunas, aseguró que este carné garantizará el tema de las medicinas de alto costo que llegarán de manera directa, y que se pueda reportar que efectivamente el beneficiario las reciba, además de las bolsas del CLAP se está trabajando en un mecanismo con el Banco Bicentenario para que el carné sirva como un medio de pago de la bolsa del CLAP. «Muchos podemos llegar a pensar que una persona que vive en La Trinidad, no tiene este tipo de problemas, pero a veces uno se encuentra con que en una de esas viviendas vive una pareja de adultos mayores que no cuentan con nadie, que no tienen una pensión y este es un beneficio para ellos», afirmó.

«Este beneficio no es solo para los chavistas, no es para un solo sector, es para todos los venezolanos que tengan necesidades y que su gobierno los pueda atender de manera eficiente».

El registro es progresivo y estarán trabajando por tres semanas en la Plaza Bolívar, de lunes a lunes, y en otros 28 puntos que se estarán moviendo por los diferentes municipios del estado Zulia.

¿Cuál es la función del Carné de la Patria?

El presidente Nicolás Maduro aseguró que el Carné de la patria servirá para reorganizar los programas de vivienda y el sistema de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), grupos comunales que distribuyen bolsas de comida. Además afirmó que «todo el mundo tiene que sacarse el Carné de la Patria», porque ayudará a combatir la corrupción y «saber quién está beneficiado» por las misiones.

El carné servirá como un canal de comunicación entre el pueblo y gobierno, a fin de ser una fuente informativa para anunciar planes especiales y atender las necesidades, «es la mejor forma de arrancar enero para que lleguen la críticas y las propuestas en tiempo real y mejorar la eficacia

del gobierno», afirmó Maduro.

José Godoy: «Yo espero que el carné me ayude con el Clap, porque por mi comunidad en San Francisco no ha llegado. El proceso ha estado malísimo, esto es una falta de respeto al pueblo, ni las máquinas están listas aún y son las 11:00 de la mañana».

José Fuenmayor: «El proceso va lento, la Guardia Nacional debería apoyar en las colas».

Inés Villalobos: «Hay que tomar en cuenta a los más necesitados, nosotros pedimos una buena organización y esto está todo desordenado, aquí hay personas mayores, embarazadas y menores de edad, necesitamos que nos tomen en cuenta».

Alba Axendra: «Este proceso no ha empezado, estoy aquí desde la 5:00 de la mañana y de paso nos tocó organizarnos solos».

Gustavo Larreal: «El proceso debió comenzar a las 8:00 de la mañana y nada aún las personas de la tercera edad se cansan».

Salvador Cohen: «Aquí hay incapacitados y estamos sin desayunar y no nos toman en cuenta».

María Soto: «Hay personas que están anotando números detrás de las cédulas…este proceso es para el pueblo y se están lucrando de eso, la Guardia Nacional debería apersonarse a poner orden».

Daniela Suarez: «Estamos aquí desde muy temprano, hay personas mayores, niños y solo nos han dado malos tratos, ahora nos dijeron que debemos esperar que haya sistema».