Usuarios denuncian que sectores de Maracaibo permanecen sin luz

Maracaibo – En horas de la mañana de este jueves 3 de mayo, ciudadanos indicaron vía Twitter que los sectores Sabaneta, Los Haticos, Bella Vista, Veritas, San Jacinto, Gallo Verde, El Varillal, La Rotaria, La Lago, Pomona, Valle Claro, entre otros, se quedaron sin servicio eléctrico por más de dos horas.

Los habitantes indican que a diario sufren constantes «bajones» y a causa de esto la lista de los artefactos eléctricos dañados aumenta. Exigen que las autoridades pertinentes se aboquen a la pronta solución del problema.

A su vez enuncian que las telefonías móviles también han presentado constantes fallas con las señales.

via @Jose91557388 : San Jacinto sin luz dsd las 2:30 AM llegó 30 min y chao luz de la vaina

via @elvita1184 : #sinluz de 7 a 8:30 am y después a las 9:30 otra vez #BellaVista #zapara

Otro apagón más en Maracaibo. Desde las 7.00 am gran parte de la ciudad está sin luz. El fulano "sabotaje" del que hablan los responsables de este caos, está en la no inversión en el Sistema Eléctrico Nacional, no en las iguanas, los colibrí, etc. #SinLuz

