Transportistas se burlan de tarifas y autoridades

Foto: Rafael Rivas

Maracaibo – El pasado miércoles primero de marzo empezó a regir el nuevo costo del pasaje urbano en Maracaibo, sin embargo los profesionales del volante continúan cobrando el pasaje a su gusto.

Durante el día de ayer varios carros por puesto de la gura Galería – Lago Mall colocaron en sus vidrios los precios que estarían cobran, desde 300 hasta 400 Bs estaban cobrando estos choferes por el pasaje largo.

«Es un abuso, yo me iba a montar pero cuando vi el vidrio no lo hice, ya les aumentaron y siguen cobrando más de lo que es y las autoridades no hacen nada», acotó Franyelis Linares usuaria.

Según los usuarios los choferes manifiestan que «el carro es mío y cobro lo que yo quiera» para justificar el abuso de cobrar el pasaje a montos mayores de lo estipulado con el Imtcuma.

Los marabinos piden a las autoridades estar más al pendiente de fiscalizar a los choferes que no respetan lo estipulado.