Transportistas del oeste impidieron paso al Imau

El presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano, Ricardo Boscán, recalcó que le hacen mucho daño a la ciudad con esta protesta porque son más de 3 mil Tn de basura sin recoger

Foto: Cortesía

Maracaibo — Transportistas del municipio Jesús Enrique Lossada obstaculizaron ayer el paso a las unidades de recolección de basura, a las adyacencias del relleno sanitario de Maracaibo.

Los dueños del volante protestaron por la mala vialidad de las calles del municipio, que a su vez conlleva a que se dañen sus vehículos.

Es de recordar, que los por puestos de La Concepción, La Curva, Lo De Doria, entre otras líneas de tráfico, hicieron cese de sus actividades por algunos días a principios del mes de diciembre del año pasado; pedían en ese momento que les solventaran el problema de la vialidad y la inseguridad.

Las autoridades pertinentes se comprometieron con los transportistas a solventar sus quejas, y éstos retomaron sus rutas habituales.

Impiden recolección

El presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imau), Ricardo Boscán, se pronunció con respecto a esta nueva manifestación de los carritos y expresó: «Nosotros no tenemos la culpa de que la Gobernación del Zulia no haya cumplido sus promesas de asfaltado de esa vía. Este es un problema que viene desde el mes de octubre, pero trancar la vía y secuestrar los camiones no es la solución, están afectando a toda la ciudad».

Apuntó que esto acarrea un fuerte problema a la ciudad, son más de 3 mil toneladas de basura sin recoger. «Nos costará dos semanas recuperar la frecuencia, si el conflicto con los choferes continúa», enfatizó.

Boscán indicó que desde el lunes comenzó la protesta que afecta las operaciones de descarga de miles de toneladas de basura que a diario recoge el Imau.